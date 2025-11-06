“LGD, 2025년 흑자 자신… 우리만의 ‘해자’ 필요”

정철동(사진) LG디스플레이 사장이 연간 흑자 전환 달성에 대한 자신감을 내비치며 기술과 수익구조 등에서 LG디스플레이만의 경쟁력을 높여야 한다고 강조했다.

5일 LG디스플레이에 따르면 정 사장은 지난달 31일 파주에서 타운홀 미팅 ‘CEO 온에어(On Air)’를 개최하고, 구성원에게 지난 3분기 경영 실적과 사업 경쟁력 강화를 위한 전략 등을 공유했다.

정 사장은 3분기 영업이익이 4310억원이라며 “연간 흑자 가능성이 높아졌다”고 말했다. 그러면서 그는 품질과 안전, 원가혁신, 고객만족도 상승 등에서 유의미한 성과가 있었다고 설명했다.

정 사장은 이어 “우리가 영속하기 위해서는 경쟁 우위를 가지고 모방하기 어려운 ‘우리만의 해자(垓子)’가 필요하다”고 역설했다. 해자는 중세 시대 적의 침입을 방어하기 위해 성 외곽에 설계했던 연못이다.

정 사장이 제시한 LG디스플레이만의 해자는 ‘T·C·Q·D·R’이다. △T(Technology, 기술 리더십) △C(Cost, 수익 구조) △Q(Quality, 품질) △D(Delivery, 공급 안정성) △R(Relationship, 고객 파트너십)을 의미한다. 정 사장은 “Q·D·R은 기업의 기본 소양으로, 이 세 가지를 토대로 T와 C에서 경쟁력을 높여야 한다”고 목소리를 높였다.

