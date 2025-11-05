일자리 미스매치 심화… ‘쉬었음’ 인구 역대 최고

별다른 이유 없이 구직활동을 하지 않는 ‘쉬었음’ 인구가 1년 새 7만여명 증가하며 통계 작성 이래 최고치를 기록했다. 15∼29세 청년층의 쉬었음 인구는 소폭 감소한 반면 경제활동의 주축인 30대에서는 증가세를 보였다. 쉬었음 인구 10명 중 3명은 ‘원하는 일자리가 없어서’ 구직활동을 하지 않는다고 답했다.



국가데이터처는 5일 이 같은 내용의 ‘경제활동인구조사 비경제활동인구 및 비임금근로 부가조사’ 결과를 발표했다. 지난 8월 기준 15세 이상 인구 중 취업자가 아니면서 구직활동을 하지 않는 ‘비경제활동인구’는 1622만명으로 집계됐다. 1년 전보다 9000명 늘어난 수치다.

5일 대구 북구 엑스코에서 열린 '2025 대구·경북 채용박람회'에서 구직자들이 채용정보를 살펴보고 있다. 연합뉴스

이들 중 구직활동을 하지 않는 쉬었음 인구는 264만1000명으로 전년 대비 7만3000명 증가했다. 남성(210만5000명)에서만 7만9000명 늘었고, 여성(53만6000명)에서는 6000명 감소했다. 비경제활동인구 전체에서는 여성의 비중이 61.7%로 높지만 ‘가사’(36.9%)는 쉬었음으로 분류하지 않기 때문으로 풀이된다.

쉬었음 이유는 연령마다 다르게 나타났다. 15∼29세 청년층은 ‘원하는 일자리를 찾기 어려워서’(34.1%)와 ‘일자리(일거리)가 없어서’(9.9%)라는 응답이 큰 비중을 차지했다. 반면 60세 이상에서는 ‘몸이 좋지 않아서’(38.5%)와 ‘퇴사(정년퇴직) 후 계속 쉬고 있음’(34.0%)이 가장 많았다.



쉬었음 인구는 30∼39세와 50∼59세, 70세 이상에서 증가했다. 특히 30∼39세에선 1만9000명(0.4%) 늘었는데, 70세 이상(1.3%) 다음으로 높은 증가세를 보였다. 40세 이상 연령대의 쉬었음 이유는 ‘몸이 좋지 않아서’가 가장 큰 비중을 차지하는데, 30∼39세에서는 ‘원하는 일자리를 찾기 어려워서’(27.3%)와 ‘일자리(일거리)가 없어서’(8.1%)와 같은 구직시장에 따른 쉬었음 사유가 많았다.

이는 고용시장에서 청년층의 수가 줄어들고 있지만, 이들이 원하는 일자리가 부족한 ‘미스매치’ 현상이 심화하기 때문으로 해석된다. 실제 15∼29세에서는 쉬었음 사유로 ‘원하는 일자리(일거리)를 찾기 어려워서’라는 응답이 지난해보다 3.3% 증가했고, 30∼39세에선 ‘일의 완료, 고용계약 만료’ 응답이 2.7% 늘었다.



비경제활동인구에서 ‘1년 안에 취업이나 창업을 희망’하는 응답자는 330만1000명(20.4%)으로 1년 전보다 0.3%포인트 줄었다. 연령별로는 30∼39세(46.5%)나 20∼29세(43.4%) 등 낮은 연령일수록 희망하는 비율이 높았다. 취업·창업을 희망하는 이유로는 ‘생활비·용돈을 벌려고’(75.3%), ‘자기계발· 자아발전을 위해’(17.1%), ‘지식이나 기술 활용’(4.0%) 순이었다. 이들의 희망 월평균 임금은 200만∼300만원 미만(43.6%), 300만원 이상 (27.6%), 100만∼200만원 미만(21.7%) 순이었다.



8월 기준 자영업자와 무급가족종사자 등을 합친 ‘비임금근로자’는 655만4000명으로 1년 전보다 10만3000명 줄었다. 전체 취업자에서 비임금근로자가 차지하는 비중은 22.6%로 0.5%포인트 하락했다. 비임금근로자의 규모와 비중은 2007년 통계 집계 이래 가장 적은 수준을 보였다. 비임금근로자에는 농림어업(20.9%)과 도·소매업(16.7%) 등이 큰 비중을 차지하는데, 산업구조의 변화로 비임금근로자가 감소하는 것으로 분석됐다.



지난해와 비교했을 때 농림어업(-13만1000명), 운수·창고업(-4만1000명) 등의 분야에서 감소세가 두드러졌고, 숙박·음식점업(3만2000명), 교육서비스(3만1000명), 협회·단체·개인서비스(3만1000명) 등에서는 증가했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지