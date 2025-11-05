‘임영웅, 손흥민 단숨에 제쳐’ 11월 광고모델 브랜드평판 1위 ‘뉴페이스’ 등장

배우 엄태구. 넷플릭스 제공

11월 광고모델 브랜드평판 1위로 배우 엄태구가 선정됐다. 엄태구는 지난 9월과 10월에 공개된 광고모델 브랜드 순위권(1위~30위)에 단 한 번도 등재되지 않았기에 의외의 결과로 보인다.

금일 한국기업평판연구소가 발표한 광고모델 브랜드평판 2025년 11월 데이터 분석에서 1위 엄태구, 2위 임영웅, 3위 유재석, 4위 손흥민, 5위 방탄소년단이 등극했다. 엄태구에 이은 임영웅, 유재석, 손흥민, 방탄소년단 등은 광고모델 브랜드평판지수 순위에 꾸준이 상위를 차지해왔다. 내로라하는 톱스타 사이 엄태구가 단숨에 1위를 차지했다.

배우 엄태구가 11월 광고모델 브랜드평판지수 1위를 차지했다. 한국기업평판연구소 브랜드평판랭킹

한국기업평판연구소 구창환 소장은 “2025년 11월 광고모델 브랜드평판 1위를 기록한 엄태구 광고 브랜드에 대한 링크분석에서는 '영화같다, 감동적이다, 동심찾다'가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 '태구야 놀자, 구글플레이, 쓱광고'가 높게 나왔다. 엄태구 광고 브랜드에 대한 긍부정비율 분석에서 긍정비율 94.55%로 분석됐다”고 밝혔다.

엄태구는 수많은 단역 및 조연을 거쳐 2007년 영화 ‘기담’의 일본군 병사 역으로 정식 데뷔했다. 이후 ‘밀정’(2016), ‘택시운전사’(2017) 등 스크린에서 등장해왔다. 그동안 ‘바퀴달린 집1’, ‘유 퀴즈 온 더 블록’, ‘삼시세끼 Light’등 예능에서도 활약해온 그는 올해 웹 예능 ‘단순노동: 워크맨 외전’에서 단독 MC를 맡았다.

