문가비, '정우성 친자' 얼굴 합성 영상에 "명백한 허위…법 위반 멈춰라"

모델 문가비가 자신과 아들을 대상으로 한 허위 AI(인공지능) 합성 영상에 강경한 입장을 밝혔다.

문가비는 5일 자신의 소셜미디어를 통해 "지난 30일 몇 장의 사진들로 저의 근황을 공유했다. 엄마와 아들의 평범한 일상, 아이의 모습이 담긴 사진들이었지만 저는 제 아이의 얼굴이 그대로 드러난 사진이나 영상은 그 어떤 곳에도 공개하지 않았다"고 밝혔다.

이어 "그럼에도 불구하고 저와는 전혀 관계없는 한 계정이 제가 올린 사진을 동의 없이 무단으로 이용해, 마치 제가 아이의 얼굴을 공개하고 인터뷰성 멘트를 남긴 것처럼 허위 게시글을 올렸다"며 "그 영상 속 저와 아이의 모습, 그리고 함께 첨부된 문구는 모두 사실이 아닌 명백한 허위다. 원본 사진을 무단 이용해 제작된 AI 합성 영상"이라고 설명했다.

문가비는 "아이의 실제 모습이 아닌 허위 사진·영상들을 포함해 엄마와 아이의 일상을 왜곡하는 행위는 법을 위반하는 것"이라며 "이 같은 행동을 더 이상 삼가주시길 부탁드린다"고 호소했다.

앞서 문가비는 지난달 30일 아들과 함께한 사진을 공개했다. 회색 계열의 커플룩을 맞춰 입은 모자(母子)의 자연스러운 일상을 담은 사진이었다.

하지만 이후 온라인상에서 해당 사진을 활용한 AI 합성 영상이 퍼지면서 논란이 일었다.

문가비는 지난해 11월 SNS를 통해 출산 사실을 알렸고, 정우성 측은 친자임을 인정하며 "아버지로서 아들에게 끝까지 책임을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 정우성이 올해 8월 오랜 교제 중인 여자친구와 혼인신고를 했다는 보도가 나왔으며, 소속사는 "사생활이라서 확인이 어렵다"고 입장을 전한 바 있다.

