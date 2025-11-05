[속보] 與 정청래 “대한민국 위상 높인 李 대통령께 존경과 감사”

더불어민주당 정청래 대표는 5일 “어려운 외교 환경에서도 이재명 대통령께서 대한민국의 위상을 높이신 점에 깊은 존경과 감사의 뜻을 전한다”고 밝혔다.
정 대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 ‘제21대 대통령 선거 백서 발간 시연회’에서 “국회에서 우리 당의 역할을 다하겠다고 다짐한다”며 이같이 말했다. 이어 “이 자리를 빌려 선거 기간 헌신적으로 뛴 캠프 구성원들과 자원봉사자들께도 다시 한번 깊이 감사드린다”며 “방대한 자료를 정리하고 백서를 발간하기 위해 수고해주신 당직자분들과 백서 발간위원회 여러분의 노고에도 깊이 감사드린다”고 덧붙였다.
정 대표는 “돌이켜보면 대한민국을 뒤흔든 비상계엄령 사태 그리고 엄청난 위기에서도 위대한 대한국민들께서 단합된 힘으로 내란의 위기를 막아냈다”며 “비상계엄 때 국회로 달려온 국민들 덕분에 국회의원들이 비상계엄 해제를 의결할 수 있었다”고 강조했다. 그러면서 “국민들의 윤석열 탄핵 요구로 국회에서 윤석열을 탄핵했고, 헌법재판소에서도 파면할 수 있었다”고 했다.
이 대목에서 정 대표는 “아마 계엄이 성공했다면 이재명 대통령도 당 대표인 저 정청래도 이 세상 사람이 아니었을 것”이라며 “교섭단체 대표 연설 때 제가 이 말을 하자 ‘그리 됐으면 좋겠다’는 망언이 있었는데, (그런 걸 보면) 지금도 사실은 내란이 완전히 끝나지 않았고 내란과의 전쟁을 계속 수행하고 있다(고 볼 수 있다)”고 덧붙였다.
갑작스러운 대선에서도 민주당과 대선 후보이던 이 대통령의 승리로 ‘국가 정상화’의 첫 걸음을 내디뎠다면서, 정 대표는 “이번 백서를 통해 부족했던 점은 보완하고 잘한 점은 더욱 발전시켜 다음 선거에서 더욱 효율적이고 체계적으로 임할 수 있도록 하겠다”고 다짐했다.
