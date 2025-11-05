이젠 차도 ‘명품’ 인증…마세라티, 이탈리아 명품 협회 지원 알파 로메오와 협업

사진=마세라티코리아 제공

이탈리안 럭셔리카 브랜드 마세라티(Maserati)가 이탈리아 프리미엄 자동차 제조사 알파 로메오(Alfa Romeo)와 함께 새로운 프로젝트 ‘보테가푸오리세리에(BOTTEGAFUORISERIE)’를 공식 출범했다.

보테가푸오리세리에는 이탈리아 명품 협회인 ‘알타감마 재단(Altagamma Foundation)’의 후원을 받아 설립됐다.

사업부 신설을 통해 시작되는 이번 프로젝트는 두 브랜드의 협업으로 시너지를 발휘해 전 세계 고객들에게 미적·기술적으로 발전된 차량을 선보이기 위해 마련됐다.

이 프로젝트를 통해 두 브랜드는 장인정신과 최첨단 기술을 결합, 한정판 모델 제작, 빈티지 복원, 맞춤 제작 차량 개발, 레이싱 기술 혁신을 실현한다.

보테가푸오리세리에는 마세라티와 알파 로메오의 풍부한 유산과 미래 지향적 비전을 결합해 새롭게 탄생한 프로젝트로, 마세라티와 알파 로메오의 독자적인 DNA를 기반으로 한다.

마세라티와 알파 로메오의 커스텀 모델이 탄생하는 보테가는 업계 최고의 디자이너, 기술자, 엔지니어들이 모여 이탈리아의 엔지니어링 정수를 보여준다.

‘레이싱 야수’로 불리는 마세라티 MCXtrema부터 알파 로메오 33 스트라달레(Stradale)까지, 한계를 넘어서는 감각적인 한정판 차량 생산에 전념한다.

특히 맞춤 제작 프로그램 푸오리세리에는 한층 더 고도화됐다. 전담 디자인팀은 브랜드의 미학적 코드에 충실하면서도 콘셉트 개발, 첨단 디자인 연구, 양산차의 개인화 등 새로운 창의적 표현을 탐구한다.

동시에 품질 관리 프로세스는 더 높은 수준으로 진화했다. 이를 통해 고객은 전 세계 어느 전시장에서든 자신만의 아이덴티티를 표현할 수 있는 맞춤형 디자인 옵션을 경험할 수 있다.

장-필립 임파라토(Jean-Philippe Imparato) 마세라티 CEO는 “보테가푸오리세리에는 비전과 현실이 만나는 지점이자 상상이 실제로 구현되는 무대로, 창의성과 장인정신이 조화를 이루며, 모든 프로젝트가 깊이 있는 연구와 열정 속에서 탄생한다”며 “이탈리아의 디자인, 기술 및 문화가 하나로 어우러진 보테가푸오리세리에는 우리가 믿는 미래를 만들어가는 새로운 방식의 상징이다”라고 전했다.

산토 피칠리(Santo Ficili) 알파 로메오 CEO 겸 마세라티 COO는 “보테가푸오리세리에는 마세라티와 알파 로메오 모두에게 새로운 시대의 시작을 상징하며 이탈리아의 창의성, 엔지니어링, 장인정신의 힘에 대한 우리의 확고한 믿음을 보여준다”며 “이번 프로젝트는 마세라티와 알파 로메오의 미래를 정의할 더 큰 변혁의 첫 번째 이정표가 될 것”이라고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지