[속보] '사천피' 환호 개미들 멘붕... 코스피 급락에 ‘사이드카’ 발동

입력 : 2025-11-05 10:05:32 수정 : 2025-11-05 10:20:01
박윤희 기자 pyh@segye.com

5일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에 코스피 시황이 표시되고 있다. 뉴스1

 

5일 코스피 지수의 폭락에 ‘사이드카’가 발동됐다. ‘프로그램 매도 호가 일시 효력정지’를 의미하는 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 상승 또는 하락해 1분간 지속되는 경우 발동된다.

 

사이드카 발동 시점 당시 코스피200선물 지수는 전일 종가보다 30.35포인트(5.20%) 하락한 552.80이었다. 코스피 매도 사이드카 발동은 지난 4월7일 이후 7개월 만이다.


