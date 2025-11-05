[속보] '사천피' 환호 개미들 멘붕... 코스피 급락에 ‘사이드카’ 발동

5일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에 코스피 시황이 표시되고 있다. 뉴스1

5일 코스피 지수의 폭락에 ‘사이드카’가 발동됐다. ‘프로그램 매도 호가 일시 효력정지’를 의미하는 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 상승 또는 하락해 1분간 지속되는 경우 발동된다.

사이드카 발동 시점 당시 코스피200선물 지수는 전일 종가보다 30.35포인트(5.20%) 하락한 552.80이었다. 코스피 매도 사이드카 발동은 지난 4월7일 이후 7개월 만이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지