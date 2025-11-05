서울시교육청, 6년 만에 교육감배 종목별 대회 재개…기초∙취약종목 지원 강화

서울시교육청이 6년 동안 중단됐던 교육감배 종목별 대회를 재개한다.
서울시교육청은 미래 체육인재를 육성하고 기초·취약종목 지원을 강화하기 위해 서울시교육감배 종목별 대회를 재개한다고 5일 알렸다.
교육감배 종목별 대회는 교사 등 현장인력의 업무 부담을 이유로 서울시교육정책현장평가단의 평가에 따라 2019년 중단됐다. 하지만 학생∙학부모∙협회 등을 중심으로 전국소년체전에서의 성적 하락과 학생선수 육성의 어려움이 제기되면서 올해 2학기부터 진행이 결정됐다. 서울 학생선수들이 기량을 마음껏 펼칠 기회가 될 전망이다.
이번 대회는 육상, 수영, 체조 등 기초 종목을 비롯해 총 13개 종목에서 진행된다. 개인종목으로는 소프트테니스, 복싱, 요트, 레슬링, 볼링, 배드민턴, 테니스, 승마가, 단체종목으로는 야구, 하키가 운영된다. 대회에는 초·중·고 학생선수 총 2,600여 명이 참가할 예정이다.
대회는 지난 10월 25일 리듬체조 종목으로 시작돼 오는 12월 14일 배드민턴 대회까지 서울 각 지역 종목별 경기장에서 순차적으로 진행된다. 대회 주최는 서울시교육청과 서울시체육회가 공동으로 진행한다. 종목별 협회가 심판 및 운영요원 등 전문 인력을 투입해 주관한다. 양 기관은 지난 7월 업무협약을 체결하고, 대회 운영을 위해 각 1억 원의 예산을 편성한 바 있다.
정근식 교육감은 “이번 대회를 통해 학생선수들이 자신의 기량을 마음껏 펼치고, 공정하게 경쟁하며 정직하게 도전하는 스포츠 정신을 배울 것으로 기대한다”며 “기초·취약종목에 새바람을 일으켜 서울 학생선수들이 우수한 체육 인재로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지