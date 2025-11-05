세계일보

[속보] 코스피, 장 초반 3%대 급락…4000대 붕괴

입력 : 2025-11-05 09:26:35 수정 : 2025-11-05 09:26:34
김건호 기자 scoop3126@segye.com

코스피가 5일 장 초반 3% 넘게 내려가며 4000선이 무너졌다.

 

5일 서울 을지로 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 연합뉴스

이날 오전 9시22분 현재 코스피는 전장보다 3.52% 하락한 3976.55이다.

 

지수는 전장보다 66.27포인트(1.61%) 내린 4055.47로 출발했다.

 

이에 따라 지수는 지난달 27일 장중 사상 처음 4000선을 돌파한 지 7거래일 만에 3900대로 밀려났다.


김건호 기자 scoop3126@segye.com 기자페이지 바로가기

