[속보] 코스피, 장 초반 3%대 급락…4000대 붕괴

코스피가 5일 장 초반 3% 넘게 내려가며 4000선이 무너졌다.
이날 오전 9시22분 현재 코스피는 전장보다 3.52% 하락한 3976.55이다.
지수는 전장보다 66.27포인트(1.61%) 내린 4055.47로 출발했다.
이에 따라 지수는 지난달 27일 장중 사상 처음 4000선을 돌파한 지 7거래일 만에 3900대로 밀려났다.
입력 : 2025-11-05 09:26:35 수정 : 2025-11-05 09:26:34
김건호 기자 scoop3126@segye.com
