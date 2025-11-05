엔비디아, 독일에 1조6000 규모 AI 단치 구축…내년 초 가동 목표

미국 반도체 기업 엔비디아가 독일에 10억 유로(약 1조6000억원) 규모의 세계 첫 인공지능(AI) 산업 단지를 건설한다.

지난 3월 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 18일(현지 시간) 미 캘리포니아주 새너제이 SAP 센터에서 열린 연례 개발자 회의 GTC 2025에서 기조연설하고 있다. AP뉴시스

테크크런치 등 현지 매체에 따르면 엔비디아와 독일 통신사 도이체텔레콤은 내년 1분기 가동을 목표로 하는 산업용 AI 클라우드 플랫폼인 ‘인더스트리얼 AI 클라우드(Industrial AI Cloud)’ 독일 남부 바이에른주 뮌헨에 건설한다고 4일(현지시간) 보도했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 지난 6월 프랑스 파리에서 열린 개발자행사(GTC)에서 “유럽에 세계 최초의 산업용 AI 클라우드를 구축할 것”이라고 밝힌 바 있다.

이 플랫폼에는 엔비디아의 최신 아키텍처인 ‘블랙웰’ 그래픽처리장치(GPU) 1만 개를 탑재한 서버 1000여 대가 설치되고, 엔비디아의 ‘AI 엔터프라이즈’, ‘옴니버스’ 등 소프트웨어가 구동될 예정이다.

도이체텔레콤은 플랫폼이 구축되면 독일 내 AI 성능을 약 50% 향상할 것이라고 예상했다.

이 플랫폼은 일반 사용자가 아니라 유럽 내 제조업과 의료·에너지·제약업계 등 기업 고객을 주요 대상으로 설계해 기업 등급의 성능을 구현할 수 있다는 점이 특징이다.

또 유럽의 AI 관련 규제가 강력하다는 점을 고려해 데이터가 역외로 흘러들어 가지 않도록 하는 ‘주권(Sovereign) AI’ 원칙도 적용했다.

이 플랫폼에서 처리되는 데이터는 전적으로 독일 내에 보관된다는 게 양사의 설명이다.

초기 고객사로는 독일 기술기업 지멘스가 낙점됐다. 지멘스는 자동차 제조사들에 제공하는 AI 기반 시뮬레이션을 이 플랫폼을 통해 활용할 수 있다고 밝혔다.

그 밖에도 AI 검색 기업인 퍼플렉시티와 독일 로봇 기업 애자일로보츠, 독일 드론 제조사 퀀텀시스템스 등을 포함한 10여 개 기업이 이 플랫폼을 이용하겠다고 나섰다.

도이체텔레콤은 이번 클러스터 구축이 독일 경제를 살리기 위해 100여 기업이 참여해 3년간 약 1000조원을 투자하기로 한 투자 계획 ‘메이드 포 저머니’(Made for Germany)의 첫 번째 핵심 프로젝트라고 소개했다.

팀 회트게스 도이체텔레콤 CEO는 “독일이 2년간 경기 침체에 빠져 어려움을 겪고 있는 현재 AI는 엄청난 기회”라고 강조했다.

AFP 통신은 이번 클러스터 구축에 대해 미국과 중국이 주도하는 AI 주도권 경쟁에서 유럽이 격차를 만회하려는 시도라고 평가했다.

