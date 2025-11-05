용인시, 민간 수요응답형 버스 시범 운행…교통 사각지대 해소

용인특례시는 수요응답형 버스 서비스 ‘모뮤DRT’에 한정면허를 발급했다고 4일 밝혔다. 앞서 모빌리티 플랫폼 스타트업 스튜디오 갈릴레이는 지난달 말 면허를 발급받고, 이달 1일 처인구 포곡읍 유운리·전대리의 3개 정류장에서 시범 운행을 시작했다.

용인시에 따르면 민간기업의 DRT가 운영되는 곳은 삼성화재 모빌리티 뮤지엄, 라마다호텔, 전대·에버랜드역이다.

수요응답형 민간 버스 ‘모뮤DRT’. 용인시 제공

면허의 유효기간은 내년 10월31일까지 1년간이다. 모뮤DRT는 이용객 요청에 따라 노선이 실시간으로 바뀌는 스마트 교통 서비스다. 교통이 불편한 지역 주민과 방문객에게 편리한 이동 수단을 제공한다.

운행에는 삼성화재 모빌리티뮤지엄의 16인승 전세버스 차량이 투입된다. 평일 오전 9시부터 오후 5시, 주말은 오전 10시부터 오후 6시까지 운행된다. 월요일은 휴무다.

이용 요금은 무료다. 승차 예약은 전용 앱이나 삼성화재 모빌리티뮤지엄 내부와 전대·에버랜드역에 설치된 키오스크를 통해 할 수 있다.

스튜디오 갈릴레이가 서비스 총괄과 플랫폼 운영을 맡고, 삼성화재 모빌리티뮤지엄이 서비스 운영을, 관광버스회사가 실제 운행을 담당한다.

이상일 시장은 “교통 사각지대에 거주하는 시민들의 이동 편의가 한층 개선될 것”이라며 “시민이 체감할 수 있는 교통정책과 생활밀착형 이동 서비스를 지속해서 확대해 나가겠다”고 말했다.

