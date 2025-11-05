美재무부, ‘사이버범죄·돈세탁’ 개인 8명·기관 2곳 대북제재 추가

미국 정부가 북한의 사이버 범죄와 불법 자금 세탁 활동에 관여한 북한 국적자 8명과 기관 2곳을 추가 제재했다.

미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 4일(현지시간) 북한 은행가 장국철·호종선 등 8명과 북한 정보기술(IT) 기업인 조선만경대컴퓨터기술회사, 금융기관인 류정신용은행 등을 특별제재대상(SDN) 명단에 새로 올렸다고 밝혔다.

미국 워싱턴DC에 위치한 재무부 건물 전경. 신화연합뉴스

OFAC는 이번 조치가 “사이버 관련 제재 지정”이라고 설명했으며, 구체적인 사유는 별도로 명시하지 않았다. 다만 미국 재무부는 성명을 통해 이번 제재가 북한의 사이버 사기 행위와 IT 인력 파견 등 불법 활동을 통한 자금 세탁 행위에 대응하기 위한 것이라고 밝혔다.

존 헐리 재무부 테러·금융 정보 담당 차관은 “북한 정권이 후원하는 해커들이 핵무기 프로그램 자금 조달을 위해 돈을 훔치고 세탁하고 있다”며 “이들은 북한의 무기 개발에 필요한 수익을 창출해 미국과 동맹국의 안보를 직접적으로 위협하고 있다”고 지적했다. 그는 또 “재무부는 이러한 불법 행위의 배후 조력자와 지원자들을 끝까지 추적해 북한의 불법 수익원을 차단할 것”이라고 강조했다.

미 재무부 제재 대상에 오를 경우 미국 내 모든 자산이 동결되고, 미국 내 개인이나 기관은 물론 미국과 관련된 금융거래에도 참여할 수 없다. 제재 대상과 거래한 제3자 역시 동일한 제재를 받을 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지