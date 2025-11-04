경기관광공사, 무비자 입국 한 달간 中 관광객 5000여명 유치

경기도와 경기관광공사의 ‘리얼 코리아 경기 웰컴 캠페인’ 등이 5000명 넘는 중국인 관광객을 유치하는 도움을 줬다고 공사가 4일 밝혔다.

경기관광공사에 따르면 9월 말 시행된 중국 단체관광객 대상 무비자 제도 시행 이후 지난달 말까지 약 한 달간 3000여명, 연말까지 추가로 2000여명 등 모두 5000여명의 중국 단체관광객이 경기도를 방문하거나 방문할 예정이다.

여주오곡나루축제를 방문한 중국인 관광객들이 공연을 관람하고 있다. 경기관광공사 제공

공사는 이를 주도적인 중국 단체관광객 유치 확대 노력이 가져온 성과라고 설명했다.

앞서 중국 여행업계와 공동으로 유치한 단체관광객 3000여명은 임진각 등 도내 주요 관광지를 방문했다.

12월까지 도내 방문이 확정된 2000여명은 용인, 수원, 평택, 김포, 고양, 파주 등에 머물며 인근 음식점, 편의점, 쇼핑몰, 숙박업소 등에서 소비 활동에 나설 것으로 보인다.

아울러 파주 임진각 관광지 방문 체험, 여주오곡나루축제, 삼성이노베이션뮤지엄 등 다양한 도내 관광 프로그램에 참여하게 된다.

그동안 경기관광공사는 중국인 관광객 대상 무비자 제도 시행에 앞서 6월부터 중국 현지 홍보사무소를 통해 홍보를 강화했다.

중국 최대 여행플랫폼 트립닷컴과 공동 라이브 커머스 홍보 진행, 중국 유력 여행플랫폼 통청여행과 공동 경기도 여름마케팅 추진, 중국 서부내륙지역 단체시장 개척 세일즈 및 업무협약(MOU), 국경절 황금연휴 대비 트립닷컴과 공동 마케팅 등이 이어졌다.

올해 1~8월 기준 도내 외국인 방문객은 전년 대비 약 16% 증가했다. 올해 2분기 외국인 방문율 증가 수치에선 경기도가 전국 시·도 가운데 1위를 차지했다.

조원용 사장은 “시장별 유력 여행플랫폼 공동마케팅과 기존 주력 시장 관광객 유치를 지속해 강화할 계획”이라며 “다양한 외국인의 도내 방문을 유도해 지역경제 활성화에 일조하겠다”고 말했다.

