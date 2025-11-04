강유미, 성폭력 피해 고백 유튜버에 후원 “꺼내주신 용기에 감사”

사진=강유미 유튜브 캡처

코미디언 강유미가 성폭행 피해 사실을 고백한 유튜버를 공개 응원했다.

지난 3일 강유미는 유튜버 A씨가 게시한 '이 말을 꺼내기까지 오래 걸렸다'라는 영상에 "꺼내주신 용기 감사합니다"라고 댓글을 남겼다. 또한 강유미는 7만9000원의 후원금도 남겼다.

이에 한 누리꾼은 79가 '친구'와 발음이 유사하다며 "친구라는 의미로 남긴 듯하다"라는 해석을 내놓기도 해 눈길을 끌었다.

구독자 20만 명을 보유한 먹방 유튜버 A씨는 최근 영상에서 지난해 택시기사에게 성폭행을 당한 사실을 고백한 바 있다.

A씨는 "2024년 5월 23일 새벽 2시, 서울에서 술을 마신 뒤 지방에 있는 집으로 가기 위해 택시를 탔는데 택시기사가 아파트 주차장에 차를 세운 뒤 뒷좌석으로 넘어와 성폭행했다"고 성폭력 피해 사실을 밝혔다.

이어 "난 일상 유튜버다, 내 일상을 공유하는 게 일인데, 365일 중 330일을 울면서 살았다"라며 "숨기고 살아야 하니 정말 미쳐버릴 것 같았다, 피해자인데 왜 내가 숨어야 하는지 모르겠다, 난 죄를 지은 게 아닌데"라고 눈물로 호소했다.

그러면서 "항생제 과다 복용으로 인한 부작용과 탈모, 공황 증세 등도 겪었다. 어제 정말 심하게 공황이 왔다. 발작, 과호흡, 불안, 무기력을 겪고 있다"고 지난 1년 동안 병원 치료를 받아온 사실도 고백했다.

아울러 "법적 절차도 진행 중인데 우리나라 소송 체계는 저처럼 고통받는 피해자들이 몇 년씩 더 고통받아야 되는 구조다. 거의 1년 반 동안 했지만 아직 끝나지 않았다. 수사관에게 '성폭행당했을 때 왜 신고 안 하셨냐'라는 말을 들었다"고 말해 안타까움을 자아냈다.

