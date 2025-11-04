2025년 공직문학상·공무원미술전… 김민수·손승영 등 96명 수상

충남 논산시 김민수 주무관과 전남 순천시 손승영 주무관을 비롯한 공무원 96명이 ‘2025년 공직문학상 및 공무원미술전’에서 수상의 영예를 안았다.

김민수(왼쪽부터), 손승영

인사혁신처와 공무원연금공단은 4일 세종시립도서관에서 시상식을 열고 이들 공무원에게 상을 수여했다.

이날 공직문학상 수상자 47명과 공무원미술전 수상자 49명에게는 대통령상, 인사처장상 등이 수여됐다.

