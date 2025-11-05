‘北 3代 중용 외교 원로’ 김영남 사망

김일성·김정일·김정은 3대에 걸쳐 북한 외교에서 중책을 맡았던 원로인 김영남 전 최고인민회의 상임위원장이 3일 사망했다. 정부는 정동영 통일부 장관 명의로 조의를 표명했고, 과거 대북정책에 관여했던 인사들의 애도가 이어졌다.

4일 김정은 북한 국무위원장(왼쪽 세 번째)이 전날 세상을 떠난 김영남 전 최고인민회의 상임위원장의 시신이 안치된 평양시 보통강구역 서장회관을 찾아 조문하고 있다. 평양=조선중앙통신연합뉴스

조선중앙통신은 4일 “우리 당과 국가의 강화발전사에 특출한 공적을 남긴 노세대 혁명가인 김영남 동지가 97살을 일기로 고귀한 생을 마쳤다”고 부고를 전했다. 사인은 암성중독에 의한 다장기부전으로 보도했다. 김정은 북한 국무위원장은 이날 새벽 1시 주요 간부들과 함께 시신이 안치된 평양시 보통강구역 서장회관을 찾아 조문했다. 장례는 최고인민회의 상임위원회와 내각 결정에 따라 국장으로 치러진다.

통신은 김 전 상임위원장이 1928년 일제 강점기 항일애국자 집안에서 태어났다고 소개했다. 김일성종합대학 재직 중 모스크바에 유학했고, 노동당 국제부에서 당 및 외교 관료로 정치에 입문했다. 정통 외교관 출신으로서 북한의 3대 권력 체제 변화 속에서 고위 간부라면 한 번쯤은 경험하는 좌천과 ‘혁명화’를 한 번도 거치지 않은 인물로 꼽힌다. 1998년 김정일 정권 공식 출범 이후 21년간 대외적으로 국가수반인 최고인민회의 상임위원장 자리를 지켰다. 대외활동을 기피했던 김정일 국방위원장을 대신해 사실상 정상외교를 도맡으면서 북한의 대표로 국제사회에 얼굴을 알리기도 했다. 김정은 정권 들어서도 방북한 정상급 인사를 영접하는 등 정상외교의 한 축으로 활약하다가 91세인 2019년 60년 넘게 이어온 공직 생활을 마감했다.

국내는 물론 해외에서도 애도가 이어졌다. 정 장관은 조의문에서 “김영남 전 최고인민회의 상임위원장의 부고를 접하고 애도의 뜻을 표한다”고 밝혔다. 이어 2018년 평창동계올림픽 때 북측 대표단을 이끌고 방남해 남북대화의 물꼬를 트는 데 기여한 점을 평가했다. 평창올림픽 당시 김 전 상임위원장은 김정은 위원장의 동생 김여정 부부장과 함께 남한으로 와 문재인 전 대통령을 면담했다.

김영남 전 최고인민회의 상임위원장 사망 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 조선중앙통신은 김일성·김정일·김정은 3대에 걸쳐 북한 외교에서 '얼굴' 역할을 맡았던 김영남 전 최고인민회의 상임위원장이 3일 암으로 사망했으며 김정은 국무위원장은 4일 새벽 1시 주요 간부들과 함께 김영남의 시신이 안치된 평양시 보통강구역 서장회관을 찾아 조문했다고 4일 보도했다. 2025.11.4 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] nkphoto@yna.co.kr/2025-11-04 07:09:32/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

정부는 과거 북측 고위인사의 사망에 조의를 표하는 전통문을 세 차례 발송한 적이 있으나 이번에는 남북 간 통신선 단절로 통일부 대변인이 장관의 조의문을 발표하는 방식을 취했다. 대통령의 통일정책 자문기구인 민주평화통일자문회의(민주평통) 이해찬 수석부의장도 “깊은 애도를 표한다”는 메시지를 발표했다.

대북정책 경험이 풍부한 더불어민주당 박지원 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 조의를 표하며 “여건이 허락한다면 조문 사절로 평양을 방문하겠다”고 대북 특사를 자청했다. 박 의원은 문화관광부 장관을 지내던 2000년 김대중 전 대통령의 특사 자격으로 북측과 접촉, 6·15 남북정상회담 성사 과정에서 막후에서 역할을 했다.

중국 정부도 조의를 표했다. 마오닝 중국 외교부 대변인은 이날 브리핑에서 김 전 상임위원장에 대해 “중국 인민의 라오펑유(오랜 친구)”라며 “여러 차례 중국을 방문해 중·조(중·북) 전통적 우호 협력 관계 발전 추동에 중요한 공헌을 했다”고 평가했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지