[단독] ‘곰팡이 기숙사’에 찌든 한국 유학의 꿈

“한국 문화를 사랑해서 유학 왔는데, 기숙사 곰팡이 때문에 돌아가고 싶어요.”



올해 하반기 고려대에서 공부하고 있는 외국인 유학생 A씨는 기숙사 곰팡이 문제로 힘들었다면서 5일 이같이 털어놨다. A씨는 “입주 첫날부터 화장실 나무 패널 바닥에 곰팡이가 있었고, 투명한 파란색 테이프로 덮여 있었다”며 “처음엔 대수롭지 않게 생각했지만 이후 천장에서 물이 새기 시작하면서 상황은 심각해졌다”고 말했다.

서울 성북구 고려대 안암캠퍼스 CJ국제관의 다인실 화장실에 곰팡이가 핀 모습. 독자 제공

실제 서울 성북구 고려대 안암캠퍼스 CJ국제관에서는 이번 학기 외국인 유학생들의 곰팡이 관련 민원이 급증했다. 캠퍼스에서 만난 10여명의 유학생들은 화장실에서 물이 새고, 방 안 습도가 높아지는 것이 원인이라고 입을 모았다.



대학 정보 공시 사이트 대학알리미에 따르면 외국인 유학생 전용 기숙사인 CJ국제관은 174개 방에 유학생 215명을 수용하고 있다. 문제는 2005년 지어진 노후 건물인 만큼 누수와 곰팡이 문제가 반복적으로 발생하고 있다는 점이다.



CJ국제관에서 곰팡이 문제를 겪은 학생은 A씨만이 아니었다. 같은 건물에 사는 B씨는 “욕실에서 이상한 냄새가 나서 샤워 커튼 뒤쪽과 안쪽 벽을 살펴보니 곰팡이가 이미 번져 있었다”고 했다.



유학생들은 민원 제기 후 학교 측 대응이 미흡했다고도 지적했다.



A씨는 곰팡이를 발견한 직후 기숙사 관리팀에 세 차례 연락했지만, 약 한달이 지난 후에야 다른 방으로 옮겨 곰팡이에서 벗어날 수 있었다고 토로했다. B씨도 “추석 직전 민원을 넣었는데 일정을 잡을 수 없다는 이유로 약 2주 후에 와서 청소해줬다”고 전했다.

서울 시내 한 대학교에서 이동하는 유학생들의 모습. 연합뉴스

이에 대해 고려대 관계자는 “곰팡이가 생긴 방에 대해 미화팀이 임시조치로 빨리 닦아주고 상황을 살펴봤다”며 “시설팀에서도 점검을 했고, 결국 누수로 판단해 학생들을 옮겨줬다”고 했다.



노후 건물인 CJ국제관은 정기적인 정비가 무엇보다 중요하지만, 제대로 이뤄지지 않고 있다는 지적도 나왔다. 기숙사 관계자 김은영(가명)씨는 “1학기에 기숙사에 머물렀던 학생들이 나간 뒤 사흘 만에 캠프 학생들이 들어왔다”며 “짧은 시간 안에 미화원들이 총동원돼 청소를 하지만 무리가 있다”고 했다. 대학 기숙사 청소를 담당하는 한 업체 대표는 “20여개의 대학을 담당했는데, 평균적으로 4∼5일은 정비 기간을 갖는다”고 설명했다. 고려대 관계자는 정비 기간 부족 문제에 대해 “미화 담당자들이 총동원돼 하루 12시간 근무하면서 대응한다”고 했다.



국내 외국인 유학생은 갈수록 늘어나는 추세다.



교육부와 한국교육개발원은 최근 ‘교육기본통계’에서 4월 기준 외국인 유학생이 총 10만4262명으로 역대 처음 10만명을 넘어섰다고 밝혔다. 특히 유학생 유치가 지방대 중심에서 수도권으로 확산하면서 올해 고려대 등 서울 소재 11개 대학이 외국인 전담학과 16개를 운영하고 있다.



하지만 외국인 유학생들은 기숙사에서 문제가 발생해도 학교 행정팀에 알리는 것 외에는 마땅한 방법이 없다고 토로했다. 서울 소재 대학교에서 공부 중인 독일인 하인츠 뮐러(24)는 “기숙사 위생 문제가 종종 발생하지만 공론화된 걸 본 적이 없다”며 “학교에 얘기하는 것 말고는 다른 방법을 모른다”고 말했다. 그는 그러면서 “한국에 공부하러 오는 외국인들이 많아졌는데, 이들이 깨끗한 환경에서 공부할 수 있도록 기숙사 관리 실태를 점검해야 한다”고 강조했다.

