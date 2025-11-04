뿔난 지브리 “오픈AI, 콘텐츠 무단 학습 멈춰라”

일본 애니메이션 제작사 스튜디오 지브리가 챗GPT 운영사 오픈AI에 칼을 빼 들었다.



미국 정보기술(IT) 전문매체 테크크런치는 3일(현지시간) 일본 콘텐츠해외유통촉진기구(CODA)가 최근 오픈AI에 회원사의 콘텐츠를 허락 없이 인공지능(AI) 학습에 사용하는 행위를 중단할 것을 요구하는 내용의 공개서한을 보냈다고 보도했다. CODA는 “일본 저작권법은 저작물 이용에 원칙적으로 사전 허가가 필요하도록 규정하고 있다”고 목소리를 높였다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자 SNS 캡처 사진.

CODA는 지브리를 비롯해 ‘드래곤볼’과 ‘원피스’로 유명한 도에이 애니메이션, 만화 잡지 ‘주간 소년 점프’를 출판한 슈에이샤 등을 회원사로 두고 있다. CODA는 오픈AI가 지난 9월 출시한 AI 영상 제작 도구 ‘소라2’가 회원사의 저작권을 침해하고 있다며 “이는 일본 콘텐츠를 학습 데이터로 사용한 결과라고 판단한다”고 지적했다.



앞서 오픈AI가 올해 초 ‘챗GPT-4o’ 이미지 생성기를 내놓았을 때 ‘지브리풍’으로 사진 등을 변환할 수 있어 큰 인기를 끌은 바 있다. 당시에도 오픈AI가 지브리 등과 저작권 계약을 맺었는지 논란이 제기됐다.



다만 테크크런치는 AI 학습과 관련해 판사들이 저작권법을 어떻게 적용할지 판례가 거의 없다고 짚었다.

