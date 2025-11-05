시민 염원 담은 ‘대구도서관’ 활짝

주한미군 반환부지에 대구를 대표하는 공공도서관이 들어선다.



대구시는 5일 남구 옛 캠프워커 헬기장 반환부지에 건립한 대구도서관(사진)이 시범 운영을 거쳐 본격적인 운영에 들어간다고 4일 밝혔다.



대구도서관은 2014년 기본계획 수립 이후 10년 이상 추진해온 주민 숙원사업이다. 남구 옛 캠프워커 헬기장 반환 부지 내 9600여㎡ 부지에 연면적 1만5075㎡, 지하 1층~지상 4층 규모로 조성했다.



지역 특화 서비스도 눈에 띈다. 시는 내년부터 대구 내 다른 공공도서관에서 책을 대출할 수 있는 ‘책두루서비스’를 전국 최초로 선보인다. 또 인공지능(AI) 로봇 안내, 무선인식(RFID) 기반 자동대출?반납, 도서 무인 분류 시스템(시간당 1800권 처리), 차량 이용 24시간 북 드라이브스루, 무인 예약시스템 등 첨단 정보통신기술(ICT)을 적극 도입했다.



김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “시민의 염원으로 탄생한 대구도서관이 시민의 사랑 속에 세대를 잇고 지식을 나누는 희망의 공간으로 성장해 나가기를 기대한다”고 말했다.

