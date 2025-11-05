AI 마케팅 컴퍼니 매드업, 국내 인플루언서 마케팅 컨퍼런스 ‘IMPACT 2025’에서 세션 진행

AI 마케팅 컴퍼니 매드업(Madup)이 인플루언서 시딩 솔루션을 제공하는 ㈜새벽네시(4AM)가 주최한 국내 최초이자 최대 규모의 글로벌 인플루언서 마케팅 컨퍼런스 ‘IMPACT 2025: Engineering Influence for Global Expansion’에 연사 및 파트너사로 참여했다고 5일 밝혔다.

‘IMPACT 2025’는 AI, 데이터, 인플루언서 마케팅이 융합된 글로벌 확장 전략을 핵심 주제로 다루며, 산업 전반의 구조적 변화와 미래 방향성을 제시하는 데 초점을 맞춰 ㈜새벽네시가 개최한 컨퍼런스이다.

매드업(Madup)은 이번 컨퍼런스에서 ‘데이터로 설계하는 글로벌 퍼포먼스 공식’을 주제로, 올리브영 글로벌과 함께 발표를 진행했다. 발표에서는 매드업이 AI와 데이터를 활용해 ROI를 실질적으로 증명하는 방식을 소개하며, AI 마케팅 에이전트 ‘LEVER Xpert’를 통해 방대한 글로벌 데이터를 분류하고 지역별 고효율 구성 요소 조합을 발굴하는 사례를 공유했다.

매드업은 AI 솔루션 기반 마케팅 대행 서비스(Managed AdOps Service)를 통해 쌓은 대규모 광고 운영 데이터와 업계 전문성을 가진 디지털 마케팅 AI 에이전트 ‘LEVER Xpert’의 기술력으로 국내를 넘어 글로벌 시장을 선도하고 있다. 이번 강연은 국내외 실무자 및 의사결정자에게 글로벌 리딩 기업의 인사이트를 제공하고, 브랜드의 성공 전략을 체계적으로 조망할 수 있는 자리로 평가받았다.

행사에서 소개된 ‘LEVER Xpert’는 광고 소재 분석, 추천, 운영 자동화 및 전략 제안 등 다양한 기능을 제공한다. AI 분석 기술을 통해 마케팅 의사결정의 패러다임을 AI 중심으로 전환할 수 있으며, 글로벌 시장 진출을 모색하는 한류 브랜드의 확장에 실질적인 도움을 줄 수 있는 AI 에이전트로 주목받고 있다.

매드업 이주민 대표는 “국내 최초/최대 글로벌 인플루언서 마케팅 컨퍼런스인 IMPACT 2025에 연사 및 파트너사로 참여하게 돼 매우 뜻깊다”며, “앞으로도 LEVER Xpert를 통해 AI와 데이터를 기반으로 한 전략적 마케팅 실행을 강화하고, 한류 브랜드의 글로벌 진출을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

