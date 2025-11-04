[포토] 아홉 '신나는 컴백 무대'

그룹 아홉(AHOF)이 4일 서울 광장동 예스24 라이브홀에서 열린 두 번째 미니앨범 'The Passage(더 패시지)' 쇼케이스에 참석해 열띤 공연을 펼치고 있다.

아홉(스티븐, 서정우, 차웅기, 장슈아이보, 박한, 제이엘, 박주원, 즈언, 다이스케)의 이번 '더 패시지' 앨범은 타이틀곡 '피노키오는 거짓말을 싫어해'를 포함해 총 다섯 개의 곡이 수록됐다.

