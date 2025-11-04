이성미, 아들에게 쌍욕 했더니 "교회 집사라는 사람이…"

이성미가 아들에게 폭언한 것에 대해 반성하며 사과했다. 유튜브 채널 '션과 함께' 영상 캡처

코미디언 이성미가 아들에게 폭언한 것에 대해 반성하며 사과했다.

지난 3일 유튜브 채널 ‘션과 함께’에는 ‘3자녀 모두 성공시킨 1호 개그우먼 이성미의 자녀 교육 방법! (부모 & 예비부모 필수 시청)’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에는 이성미가 게스트로 출연해 아이들 교육과 관련한 다양한 이야기를 풀어놓았다.

슬하에 1남 2녀를 둔 이성미는 “첫째가 초등학교 졸업하고 캐나다로 유학을 갔다. 난 애들 혼자 유학 보내는 걸 반대해서 내가 애들 따라 이민을 갔는데 아들하고 매일이 전쟁이었다”고 털어놓았다.

아들에게 쌍욕을 많이 했던 이성미. 유튜브 채널 '션과 함께' 영상 캡처

이성미는 “‘개XX’, ‘소XX’, ‘돼지XX’ 등 아들에게 왜 이리 욕을 했는지 모르겠다”라면서 “자식들은 바른 생활을 해야 하고, 아침에 일어나서 학교에 가야 하는 엄마들의 그런 게 있지 않냐. 그런데 아들이 그 뜻을 어기니까 돌겠더라고”라고 말했다.

그런데 어느 날, 이성미가 여느 때와 같이 쌍욕을 하고 있는데 아들이 “‘교회 집사라는 사람이’라고 한마디를 하더라”고 말했다. “아들이 ‘엄마는 밖에서만 잘하고 안에서는 이러는 거 아무도 모른다’고 하는데 날 돌아보는 시간을 갖게 됐다”고 밝혔다.

하지만 이성미는 “금방 바뀌어서 아들에게 잘하고 그러진 않더라”면서 “왜냐하면 내 자식이 저렇게 행동하면 내가 욕을 먹는다는 게 있어서 ‘저걸 죽여? 살려?’를 몇 번 했었다”고 말했다.

하지만 금방 변화하진 않았던 이성미. 유튜브 채널 '션과 함께' 영상 캡처

이성미는 “엄마들은 그게 다 똑같다. 욕하고 그러는 건 너 잘되라고 그러는 거지, 내가 왜 쓸데없이 욕을 하겠냐”고 합리화를 했다고 말했다. 그는 “그러다가 어느 날 우리 아들한테 또 식탁에다가 밥 차려놓고 ‘내려와서 밥 처먹으라’고 그러면서 내가 막 쌍욕을 했다”고 털어놓았다.

이성미는 엇나가는 아들을 향해 다시 폭언을 시작했다. 그는 "입에도 못 담는 욕들을 한 후, 딱 끝났는데 내 마음에 ‘네 아들 네가 말한 대로 만들어 줄까?’라는 생각이 스쳤다”면서 “나는 그걸 잊을 수가 없다. 내가 한 욕에 애가 피 흘려 죽어 있는 느낌을 받았다”고 전했다.

아들에게 사과를 한 후 관계 회복을 한 이성미. 유튜브 채널 '션과 함께' 영상 캡처

그러면서 “욕을 안 하니까 아들이 더 불안해하더라. 집에서도 긴장하면서 다녔다. 그래서 ‘엄마가 잘못했다’고 사과했다”고 밝혔다. 이성미는 “내가 애를 말로 죽였더라. 애를 괴롭히는 엄마였던 거다”라며 반성하는 모습을 보였다.

아들은 이성미의 사과를 듣더니 대성통곡을 했고, 그날 이후로 공부를 시작했다고 말했다. 두 사람의 관계는 점차 개선됐고, 이성미는 “내가 문제구나”라는 걸 점검하기 시작했다고 말했다.

이성미는 “그 뒤로 아들이 확확 바뀌더라”라면서 “그게 관계 회복의 실마리가 됐다. 닦달하지 않아도 애들이 알아서 한다”고 말했고, 션 역시 “기다려줘야 하는 것 같다”고 공감했다.

이성미 아들의 근황. 유튜브 채널 '션과 함께' 영상 캡처

션이 아들의 근황을 궁금해하자, 이성미는 “지금 신촌에서 이대 앞에서 브런치 가게 하면서 잘 지내고 있다”고 말해 눈길을 끌었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지