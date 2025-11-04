볼보, V60CC ‘포레스트 레이크 에디션’ 10대 한정 판매…가격 인상 없어

V60CC 포레스트 레이크 에디션. 사진=볼보자동차코리아 제공

볼보자동차코리아가 11일 오전 10시부터 디지털 숍을 통해 'V60CC 포레스트 레이크 에디션' 10대를 한정으로 판매한다고 밝혔다.

이번 에디션은 스웨덴의 숲과 호수에서 영감을 받은 신규 외장 컬러 포레스트 레이크와 따뜻하고 포근한 분위기를 선사하는 앰버 시트를 적용한 것이 특징이다.

차량 내부에는 리니어 라임 소재를 적용했으며, 바워스&윌킨스 프리미엄 사운드, 오레포스 크리스탈 기어 노브 등을 기본 탑재했다.

이 외에도 볼보와 티맵 모빌리티와 함께 개발한 커넥티비티는 물론 볼보의 차세대 사용자 경험인 볼보 카(Volvo Car) 사용자 경험(UX)을 갖췄다.

V60CC 포레스트 레이크 에디션 판매가는 기존 모델과 동일한 6340만원이다.

볼보코리아는 구매 고객 전원에게 140만원 상당의 루프탑 자전거 캐리어 패키지를 제공한다.

이윤모 볼보코리아 대표는 "V60CC 포레스트 레이크 에디션은 볼보가 추구하는 '사람과 자연의 조화'라는 가치를 상징하는 한정판 모델"이라고 말했다.

한편 볼보코리아는 업계 최고 수준의 5년 또는 10만㎞ 일반 부품 보증 및 소모품 교환 서비스를 시작으로 15년 무상 무선 업데이트(OTA), 5년 무상 5G 디지털 패키지 등의 서비스 패키지를 기본 제공한다.

