“LG 우승 날 떠난 남편”…김선영 앵커, 故 백성문 변호사 향한 마지막 인사

여러 방송에서 패널로 활약하며 시청자에게 친숙했던 백성문 변호사가 암 투병 끝에 52세의 일기로 세상을 떠난 가운데, 아내 김선영 YTN 앵커가 추모객들에게 감사의 뜻을 전했다.

故 백성문 변호사 인스타그램 캡처

김 앵커는 4일 고인의 사회관계망서비스(SNS)에 고인의 묘소 사진을 게재하며 “고(故) 백성문 변호사 상에 따뜻한 위로와 격려를 보내주신 것에 대해 깊은 감사를 드린다”고 밝혔다. 이어 “많은 분의 따뜻한 위로 덕분에 고인을 떠나보낸 황망한 마음에 큰 위로가 됐다”고 덧붙였다.

그는 남편의 마지막 순간을 떠올리며 “제 남편은 10월의 마지막 날, 너무나 사랑했던 프로야구 팀 LG(트윈스)가 우승한 날 숨을 거두었다”며 “그리고 가을 하늘이 유난히 높고 푸르른 날, 용인공원 한켠 햇살이 따뜻하게 내리쬐는 곳에서 영면에 들었다”고 전했다.

故 백성문 변호사, 김선영 앵커 부부. 故 백성문 변호사 인스타그램 캡처

김 앵커는 “남편은 생전 제게 친한 이들이 쉽게 드나들 수 있는 가까운 곳에 머물고 싶다고 했다”며 “그의 바람대로 이따금 들러 고인을 추억해 주시면 감사하겠다”고 당부했다. 이어 “제게는 최고의 남편이었고, 많은 분에게 사랑받는 방송 패널이자 멋진 변호사였다. 고인을 수식하는 수많은 말은 이제 그의 환한 미소와 함께 그를 추억하는 분들의 가슴속에 묻겠다”고 회상했다.

또한 “남편의 짧은 인생과 병마로 인한 고통의 시간은 너무나 애통하지만, 훌륭한 발자취를 남기고 가족과 동료, 친구들의 극진한 사랑을 받으며 떠나 천국에서 행복하게 지낼 거라 믿는다”며 추모에 함께해 준 이들에게 감사의 마음을 전했다.

백 변호사는 지난해 부비동암 진단을 받고 1년여간 수술과 항암·방사선 치료를 받으며 투병했으며, 지난달 31일 오전 2시 8분 분당서울대병원에서 세상을 떠났다.

1973년생인 고인은 경기고와 고려대 법대를 졸업하고, 2007년 제49회 사법시험에 합격한 뒤 2010년부터 형사 전문 변호사로 활동했다. MBN ‘뉴스파이터’, JTBC ‘사건반장’, YTN·연합뉴스TV 등 다양한 프로그램에서 패널로 활약하며 대중에 얼굴을 알렸다. 그는 2019년 11월 김선영 앵커와 결혼했으며, 생전에 유튜브 정치 토크쇼 ‘정치왔수다’, ‘걱정 말아요 서울’ 등을 통해 시청자와 꾸준히 소통해왔다.

