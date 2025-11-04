젠슨 황이 치킨 집에서 앉은 ‘그 자리’…1시간만 이용 가능

젠슨 황 엔비디아 최고 경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차 그룹 회장이 ‘치맥 회동’ 장소로 화제가 된 깐부치킨 삼성점에서 해당 테이블의 이용시간을 1시간 제한하기로 했다.

지난달 30일 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)과 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장이 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 치맥 회동을 가지며 러브샷을 하고 있다. 뉴시스

4일 온라인 커뮤니티 등에 따르면 서울 강남구 깐부치킨 삼성점 매장의 유리창에 ‘젠슨 황 CEO 테이블 좌석은 모두를 위해서 이용시간을 한 시간으로 제한합니다. 방문하시는 분들 모두 좋은 기운 받아가세요’라는 내용의 안내문이 붙여졌다.

‘돈 버는 기운’을 받기 위해 이곳을 찾는 손님이 늘자 매장은 대기 행렬이 길어지는 것을 막기 위해 조치를 취한 것이다.

누리꾼들은 “다들 자꾸 앉으려 하니까 어쩔 수 없는 듯”, “모두를 위해 센스 있는 결정”, 또한 “1시간에 (치킨을) 다 못 먹으면 포장하면 되니 불만 없다” 등 해당 조치를 두고 긍정적인 반응을 보였다.

깐부치킨 삼성점 매장에 붙여져 있는 공지. 온라인 커뮤니티 갈무리

또한 “포토존으로 만들어도 좋겠다”, “체험존 만들 생각은 없나”, “조만간 의사 박살 날 듯” 등 해당 자리가 ‘성지’가 되는 현상을 흥미롭게 지켜봤다.

실제 세 사람의 회동 이후 좋은 기운을 받겠다며 이곳을 찾는 손님이 늘고 있다. 회동 다음 날인 지난달 31일에는 ‘오픈런’ 행렬이 이어진 것으로 전해졌다. 이날 매장은 오후 3시에 문을 열자마자 만석이 됐고 세 회장이 앉은 창가 쪽 테이블은 순식간에 찬 것으로 알려졌다.

깐부치킨도 큰 수혜를 입었다. 배달의 민족과 쿠팡이츠 등 배달 플랫폼에서 깐부치킨은 높은 순위를 차지했다. 또한 깐부치킨 본점인 성복점에서는 밀려드는 주문을 감당하지 못해 지난 1~2일 임시 휴업하기도 했다.

