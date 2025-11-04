‘놀면뭐하니’ 이이경 하차...‘루머 속 속사정’ 주목

15일 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘히트맨2’ 언론시사회에 참석한 배우 이이경. 연합뉴스

MBC 토요일 간판 예능 ‘놀면뭐하니(이하 ‘놀뭐’)’ 고정 출연자인 배우 이이경(37)이 프로그램에서 하차한다.

‘놀면뭐하니’ 제작진은 고정멤버로 2022년부터 활약해 온 이이경이 해외 일정을 포함한 스케줄로 인해 하차한다고 4일 밝혔다.

‘놀면 뭐하니?’는 이이경의 하차에도 현재 준비 중인 ‘인.사.모’ 총회 준비에 집중할 것이라고 밝혔다.

이이경은 2012년 영화 ‘백야’로 데뷔해 배우로서 활동했다. ‘놀면뭐하니’에서는 2022년부터 고정 멤버로 활약했다. 최근 그는 사생활 루머에 휩싸였지만 소속사 측이 게시물 작성자와 유포자들을 허위사실 유포 및 명예훼손 혐의로 고소하는 등 강경 대응했다.

다음은 이이경의 하차에 대한 제작진의 공식 입장 전문이다.

안녕하세요. '놀면 뭐하니?' 제작진입니다.

이이경 씨의 프로그램 하차 결정과 관련해 말씀드립니다.

이이경 씨가 그동안 해외 일정을 포함한 스케줄로 인해 프로그램 참여에 고민이 많았고, 최근 하차 의사를 밝혔습니다. 제작진은 이이경 씨의 의견을 존중하며 논의 끝에 각자의 길을 응원하기로 했습니다. 바쁜 스케줄 속에서도 열정을 보여준 이이경 씨에게 감사드립니다.

제작진은 앞으로도 좋은 콘텐츠를 선보이기 위해 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

