사춘기 자녀 양육 고민 해결… 성북구, 부모 교육 개최

서울 성북구 장위청소년문화누림센터는 지난달 29일 사춘기 자녀를 둔 부모를 대상으로 ‘자녀와 공감대 형성 방법’을 주제로 교육을 진행했다고 4일 밝혔다.

구에 따르면 이번 교육에서는 ‘엄마가 되고, 내면 아이를 만났다’, ‘사춘기 자존감 수업’, ‘사춘기 부모공부’의 저자인 안정희 마음맞춤연구소 소장이 강사로 나서 사춘기 자녀의 발달 특성을 이해하고 소통하는 방법, 자녀를 존중하는 대화법, 공감과 감정 조절을 통한 부모의 자세 등을 강의했다.

안정희 마음맞춤연구소 소장이 지난달 29일 서울 성북구 장위청소년문화누림센터에서 사춘기 자녀를 둔 부모를 대상으로 ‘자녀와 공감대 형성 방법’을 주제로 교육을 진행하고 있다. 성북구 제공

교육에는 부모 30여명이 참여했다. 자녀들은 스마트팜에서 재배한 채소를 활용한 소시지 브리또와 또띠아쌈 샐러드를 만드는 요리 프로그램에 참여 가족과 함께 나눠 먹는 시간을 가졌다.

교육에 참가한 한 부모는 “알고 있지만 실천하지 못했던 내용을 다시 한 번 생각할 수 있는 기회였고, 청소년기 아들을 둔 엄마로서 지금 내 모습을 돌아볼 수 있는 시간이었다”고 말했다.

센터 관계자는 “아동의 권리를 존중하고 이해할 수 있는 부모의 역할이 무엇보다 중요하다”며 “부모의 자기효능감을 높이고 역량을 강화할 수 있는 프로그램을 지속적으로 지원할 계획”이라고 밝혔다.

