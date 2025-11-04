'김병우 감독과 결혼' 함은정, 우아한 웨딩드레스 자태

그룹 '티아라' 출신 배우 함은정(37)이 결혼을 앞두고 웨딩드레스 자태를 공개했다.

함은정은 4일 자신의 소셜미디어에 꽃다발 이모티콘과 함께 웨딩 화보 사진 여러 장을 게재했다.

화보 속 함은정은 순백의 웨딩드레스를 입고 고운 자태를 뽐내고 있다.

어깨 라인을 드러낸 드레스와 풍성한 튜브톱 드레스를 각각 착용해 단아하면서도 우아한 매력을 자아냈다.

흰색 꽃다발을 든 그는 눈을 감고 미소 짓는 등 예비 신부로서의 설렘이 묻어나는 포즈로 시선을 사로잡았다.

또 다른 사진에서는 정장 차림의 남성이 함은정의 손에 반지를 끼워주는 장면이 포착돼 결혼을 앞둔 순간의 설렘을 더했다.

함은정은 지난달 16일 김병우(45) 감독과의 결혼 소식을 전했다. 두 사람은 오는 30일 결혼한다.

함은정은 "평생 제 곁을 지켜줄 것 같던 엄마를 1년 전 떠나보내고 나니, 엄마처럼 밝고 따뜻한 제 가정을 이루고 싶은 마음이 들었다"며 "제 일을 누구보다 이해하고 존중해주며, 힘들 때 곁을 묵묵히 지켜준 분과 새로운 출발을 함께하기로 했다"고 전했다.

김병우 감독은 영화 '더 테러 라이브'(2013) 'PMC: 더 벙커'(2018) 등을 연출했으며, 오는 12월 공개 예정인 넷플릭스 영화 '대홍수'를 선보인다.

