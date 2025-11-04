李대통령 "대법원장님 포함해 지원해주셔서 성과"…조희대 "예"

이재명 대통령은 4일 내년도 예산안에 대한 시정연설에 앞서 우원식 국회의장과 환담하며 국회의 초당적 협력을 요청했다.



이 대통령과 우 의장은 이날 오전 9시 40분께 국회의장 접견실에서 더불어민주당 정청래 대표·김병기 원내대표, 조국혁신당 조국 비상대책위원장 등과 함께 약 20분간 만났다. 제1야당인 국민의힘 지도부는 불참했다.

이재명 대통령이 4일 서울 여의도 국회에서 2026년 예산안 대통령 시정연설에 앞서 우원식 국회의장을 만나 인사하고 있다. 대통령실사진기자단

우 의장은 먼저 "긴축재정에서 확장재정으로 정부의 재정 정책 기조가 바뀌는 시기인데 국회에서 많은 논의가 있을 것 같다"며 한발 더 나아갈 수 있도록 국회와 정부가 협력하는 게 매우 소중한 때"라고 했다.



아울러 "아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 잘 치러진 것 같다"고 평가하며 "APEC의 성과가 경제와 국민의 삶에 투영될 수 있도록 국회와 정부가 협력해 실제 성과를 만들어 나가야 할 시기"라고 말했다.



우 의장은 이날 시정연설을 불참하고 본회의장 앞 로텐더홀에서 규탄대회 개최한 국민의힘에 대해서는 "마음 한편이 편치 않다"면서도 "그럼에도 국회와 정부, 대한민국은 앞으로 나아가야 한다"고 강조했다.



이에 이 대통령은 "세계질서가 대혼란을 겪고 있지만 이럴 때가 역량 있는 국가들이 앞으로 치고 나갈 기회"라며 "우리가 얼마나 단결하고 하나의 목표를 가지고 서로 연대하면서 힘을 모아 나갈 것이냐에 이 나라의 운명이 달려 있다"고 말했다.



이어 "작은 차이를 넘어서서 대한민국의 새로운 미래, 국민의 나은 삶을 위해서 힘을 모아주시면 참으로 감사하겠다"며 "대화하고 조정하는 게 국회의 역할인 것 같다. 의장님과 국회 지도부에 각별히 잘 부탁드린다"고 말했다.



이 대통령은 또 "국민께서도 대한민국의 위기적 측면에 대한 걱정이 많다"며 "소위 '외교 슈퍼위크'를 지나며 대한민국의 위상과 잠재력, 가능성에 대해 새롭게 생각하시게 됐을 것"이라고 덧붙였다.



환담에는 조희대 대법원장과 김상환 헌법재판소장 등 5부 요인도 동석했다.



이 대통령은 이들에게 "우리 대법원장님을 포함해 헌재, 선관위, 감사원 등 기관장 여러분께서 많이 관심 갖고 지원해 주셔서 좋은 성과를 낼 수 있었다"고 감사를 표했고, 조 대법원장은 짧게 "예, 예"라고 답했다.



환담에 참석한 정청래 대표는 이 대통령이 환담장에 입장하자 박수를 제안했고, 이 대통령은 정 대표에게 "오랜만에 본다"고 말했다.



이 대통령은 APEC 정상회의 준비위원장을 맡았던 김 총리에게는 "애쓰셨다"고 격려했다.

