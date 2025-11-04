'국민 거포' 박병호, 친정팀 키움서 코치로 지도자 첫발

KBO리그를 호령했던 홈런 타자 박병호(39)가 친정팀 키움 히어로즈에서 지도자로 제2의 인생을 시작한다. 프로야구 키움 구단은 4일 박병호를 잔류군 선임코치로 임명했다고 밝혔다.

2005년 LG에서 뎁뷔한 박병호는 2011년 넥센(현 키움) 이적후 기량을 뽐내기 시작했다. 2012년 홈런 31개를 터트린 뒤 2014년 52개, 2015년 53개로 2년 연속 50홈런을 돌파하며 이승엽(전 두산 감독) 이후 리그 최고의 거포로 활약했다. 2016년에는 미국프로야구 메이저리그(MLB) 미네소타 트윈스에 진출해 2017년까지 뛰었고, 2018년 키움에 복귀한 뒤에도 홈런 43개를 쏘아 올렸다.

2022년 자유계약선수(FA) 계약을 통해 KT로 이적한 뒤 그해 35홈런을 터트려 재기에 성공하고 지난해 트레이드를 통해 삼성 유니폼을 입었다. 2024년 23홈런, 올해는 15홈런을 터트려 여전한 장타력을 뽐냈으나 이번 시즌을 끝으로 삼성과 계약이 마무리되자 현역 생활을 마무리하기로 했다. 박병호의 KBO리그 통산 성적은 1767경기 타율 0.272, 1554안타, 418홈런, 1244타점이다.

키움 구단은 “박병호 코치는 히어로즈를 상징하는 대표적인 선수”라며 “팀 간판타자이자 리그를 대표하는 홈런 타자로 활약했다. 그동안의 노고와 히어로즈에서 보여준 헌신에 깊은 감사를 전한다”고 밝혔다. 이어 “박병호 코치가 히어로즈에서 제2의 야구 인생을 시작해서 매우 기쁘다. 현역 시절 보여준 훌륭한 기량과 자기 관리, 모범적인 태도는 후배 선수에게 큰 귀감이 됐다. 그동안 쌓은 경험과 노하우가 우리 팀 젊은 선수에게 긍정적인 영향을 발휘하길 기대한다”고 덧붙였다.

키움 구단은 박병호가 FA를 선언할 경우 영입을 긍정적으로 검토했었다. 이런 가운데 은퇴 소식을 접하고 지도자로 영입했다. 키움 구단 관계자는 “박병호 선수가 4∼5일 전 도의적인 차원에서 우리 구단에 은퇴 사실을 알렸다. 구단에서는 (은퇴를) 만류했지만, 워낙 의지가 강했다. 그래서 코치 자리를 제의해 공감대를 형성했다”고 설명했다. 박병호의 은퇴 소식을 접한 시점에서는 이미 2026시즌 코치진 구성을 완료한 상황이라 ‘잔류군 선임코치’ 자리를 신설했다.

잔류군은 부상 등을 이유로 경기에 나가지 못하는 선수들이 있는 곳으로 박병호 코치의 근무지는 2군 구장인 경기도 고양이 될 전망이다. 2군 선수단이 원정을 떠나면 떠나면 박병호 코치가 남은 선수들을 총괄해 관리하게 된다.

