토종OTT 티빙, 일본 진출…일본 디즈니+ ‘티빙 컬렉션’ 출시

토종 OTT 티빙이 글로벌 엔터테인먼트 기업 디즈니와 손잡고 일본 시장에 진출한다.

4일 티빙은 글로벌 OTT 플랫폼 디즈니+와 전략적 파트너십을 맺고 일본 디즈니+ 내에 ‘티빙 컬렉션’을 공식 출시한다고 밝혔다.

일본 디즈니+ 내 티빙 컬렉션 이미지. 티빙 제공

디즈니+가 아시아태평양 지역에서 자사 OTT 내에 로컬 OTT 브랜드관을 여는 것은 이번이 처음이다.

디즈니+는 자사의 블록버스터 콘텐츠에 폭발적 인기를 얻고 있는 K콘텐츠를 결합해 차별화를 꾀하고, 티빙은 현지 시장 진입 리스크를 줄이며 K콘텐츠 대표 플랫폼으로 인지도를 확보할 수 있다는 점에서 ‘윈윈’이라고 티빙 측은 평가했다.

양사는 향후 이용자들에게 차별화된 시청 경험을 제공하기 위해 다양한 전략적 협력을 이어갈 계획이다.

일본 디즈니+는 ‘티빙 컬렉션’을 통해 일본 이용자들에게 티빙 오리지널부터 CJ ENM의 대표 흥행작까지 순차적으로 공개할 계획이다.

우선 K웹툰 원작 오리지널 시리즈로, 배우 김유정이 주연을 맡은 ‘친애하는 X’를 한국과 일본을 포함해 아시아태평양 지역 19개국에서 최초로 동시 공개한다.

티빙 관계자는 “티빙의 글로벌 보폭이 넓어짐에 따라 국내 창작자들과 제작사들의 글로벌 진출도 한층 탄력을 받을 것”이라고 전망했다.

티빙과 디즈니+는 이날 일본 도쿄 월트 디즈니 컴퍼니 재팬 본사에서 ‘티빙x디즈니+ 파트너십 프레스데이’를 열고 두 회사의 협력 방안을 공식 발표했다.

