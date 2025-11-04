K팝 미국 빌보드 ‘핫100’ 6주 이상 최상위권 유지

‘케이팝데몬헌터스의 헌트릭스’. 넷플릭스 제공

‘케이팝데몬헌터스(이하 ‘케데헌’)’의 OST ‘골든’이 미국 빌보드 핫 100에 2위로 유지하고 있다. 빌보드 3일(현지시간) 차트 예고 기사에 따르면 '핫 100'에서 비연속 8주 1위를 기록한 '골든'은 개봉 약 5달 후인 현재에도 차트에서 2위를 차지하고 있다.

‘케데헌’은 케이팝 슈퍼스타이자 악령 사냥꾼인 걸그룹 ‘헌트릭스’와 인기 보이그룹으로 위장한 악령 ‘사자보이즈’의 대결을 중심으로 전개된다. ‘헌트릭스’는 인간과 악마 세계 사이의 보호막인 호문을 지키는 반면, ‘사자보이즈’는 ‘헌트릭스’의 팬덤을 빼앗아 호문을 붕괴시켜 인간의 영혼을 점령하려 한다.

트와이스 월드 투어. AJP

제작진의 공식 인터뷰에 따르면, 등장인물들은 실제 K팝 아티스트를 참고했다. ‘사자보이즈’ 그룹 설정은 BTS, Stray Kids, 에이티즈, 몬스타엑스, 빅뱅 등 여러 K팝 보이그룹의 외관과 컨셉을 참조했고, 리더인 ‘진우’는 K팝 보이그룹 ‘아스트로’의 차은우와 배우 남주혁의 스타일에서 영감을 받았다. ‘헌트릭스’ 역시 블랙핑크, 잇지, 트와이스 등의 K팝 걸그룹 스타일을 섞어 설계했다.

영화의 흥행에 OST도 주목받았다. 사용된 노래에도 K팝을 녹여내는 노력이 보였다. ‘TAKEDOWN’은 K팝 걸그룹으로 활동 중인 트와이스의 정연, 지효, 채영이 가창했다. 기존 K팝 걸그룹을 상기시켜 헌트릭스에 대한 친근감을 유발하기도 했다. 트와이스의 곡 ‘Strategy’를 헌트릭스의 기존 발매 곡으로 등장시켜 헌트릭스를 K팝 걸그룹 트와이스를 상기시켰다. 트랙리스트는 총 12개의 곡으로 구성됐으며 ‘골든’도 이중 하나이다.

‘IVE 안유진’ ‘골든’ 보컬 커버. IVE 유튜브 채널

‘골든’은 ‘케데헌’의 주요 OST 중 하나로 손꼽힌다. 이 곡은 ‘헌트릭스’가 호문을 완성하기 위한 ‘빛의 방패’로 등장한다. 동시에 K팝 아이돌임과 악령 사냥꾼이라는 자신들의 정체성과 사명감을 받아들이는 전환점을 표현했다.

사회관계망서비스(SNS)과 프로그램에서 한국의 내로라하는 가창력을 가진 아티스트들의 ‘골든’ 커버가 이어졌다. K팝 걸그룹 ‘아이브’ 안유진은 ‘아이브’ 공식 유튜브 채널에 ‘골든’ 커버 영상을 게재했고 ‘STAYC’의 시은, 윤, 재이는 Mnet ‘라이브와이어’에서 ‘골든’을 불렀다.

골든을 만든 작곡가 ‘이재’의 정체에도 이목이 쏠렸다. 이재는 엔터 3대 기획사 중 하나인 SM 엔터테인먼트에서 10년간 연습생 생활을 했다. 기나긴 연습생 생활이 데뷔로 이어지진 못했지만 작곡, 작사가로 빛을 발했다.

이재는 “‘골든’은 가사에 저를 숨기고 있던 시간이 헛되지 않기를 바라는 마음을 담았다”고 언론매체의 인터뷰 인터뷰에서 말했다.

‘케데헌’은 올해 6월 넷플릭스 오리지널 시리즈로 공개 주말 북미 박스오피스 1위를 차지했으며, 3달 동안 3억 2백만 회 스트리밍 수를 달성했다. 이후 대중들에게 큰 인기를 얻자 한국에선 극장에서 특별 상영을 열었다.

