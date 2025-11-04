'日 모델과 열애설' 오상욱 "전지현처럼 포스있는 사람이 이상형"

국가대표 펜싱선수 오상욱이 이상형을 공개했다.

3일 오후 방송된 SBS TV 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에는 오상욱이 스페셜 MC로 등장했다.

이날 오상욱은 "가정적인 걸 되게 좋아해서 결혼을 해서도 금메달 같은 신랑감이 되고 싶다"고 말했다.

그러자 이현이는 "결혼 이야기를 하는 걸 보니 핑크빛 기류가 있는 것 같다"고 놀렸고, 조우종은 "국제결혼은 어떠냐"고 물었다.

이에 서장훈은 "나름 날카로운 질문을 한 거다"라며 오상욱의 과거 열애설을 떠올리게 했다.

오상욱은 "가정적인 사람, 유흥이랑 거리가 먼 사람, 다혈질이 아닌 사람, 키가 큰 사람이 이상형"이라며 "다혈질이 아니고 제가 키가 크다 보니 키도 컸으면 좋갰다"고 말했다.

또 "처음에는 외모를 안 볼 수가 없다. 연예인으로는 전지현 님처럼 포스있는 사람이 좋다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

이에 김구라와 김숙은 "진짜 포스 있는 분들은 장영주, 이영자 이런 분들이다. 포스있다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

한편 오상욱은 지난해 한일혼혈 모델 하루카 토요다와 열애설에 휩싸였다.

