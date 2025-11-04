[속보] 국민의힘, 李대통령 예산안 시정연설 불참

국민의힘이 4일 예정된 이재명 대통령의 국회 예산안 시정연설에 불참하기로 결정했다.

4일 장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 의원들이 국회에서 열린 의원총회에서 손피켓을 들고 구호를 외치고 있다. 뉴시스

국민의힘은 이날 오전 9시10분부터 추경호 전 원내대표 구속영장에 반발해 국회 로텐더홀 앞 계단에서 야당 탄압 규탄대회를 열었다.

최수진 국민의힘 원내수석대변인은 규탄대회가 종료된 후 기자들과 만나 “오늘 당은 본회의장에 들어가지 않는 것으로 결정했다”고 밝혔다.

이어 “특히 추 전 원내대표 구속영장에 대해 강력히 규탄할 것”이라며 “이는 야당 탄압이자 정치 보복”이라고 비판했다.

추 전 원내대표는 지난해 비상계엄 선포 당시 윤석열 전 대통령 측의 요청을 받고 의원총회 장소를 여러 번 변경하는 방식으로 다른 의원들의 계엄 해체 표결 참여를 방해했다는 의혹을 받고 있다.

12·3 비상계엄 관련 내란 및 외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀은 전날 추 전 원내대표에 대해 내란 중요임무 종사 혐의로 구속영장을 청구한 바 있다.

한편 국민의힘은 이 대통령의 연설이 끝날 때까지 규탄대회를 이어갈 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지