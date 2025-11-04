레고랜드, 크리스마스 맞아 파격 할인…"행복한 추억 만들길"

레고랜드 코리아 리조트가 겨울과 크리스마스 시즌을 미리 준비하는 특별한 할인 이벤트 ‘윈터 플래시 세일’을 실시한다고 4일 밝혔다.

이번 플래시 세일은 오늘 7 오후 2시부터 14일 오후 9시까지 단 8일간 진행한다. 연말을 앞둔 설레는 크리스마스 시즌을 위해 파격적인 가격으로 파크 1일 이용권과 호텔 패키지를 제공할 예정이다.

레고랜드 전경. 레고랜드 제공

윈터 플래시 세일 기간 동안 레고랜드 파크 1일 이용권은 성인과 어린이 구분 없이 동일하게 45% 할인된 가격으로 레고랜드 공식 홈페이지를 통해 판매된다.

해당 티켓을 구매한 고객은 레고랜드 동절기 운영 기간이 시작되는 11월 21일부터 올해 마지막 날까지 운영일 가운데 원하는 날짜에 별도 예약 없이 레고랜드를 방문, 화려한 크리스마스 장식과 풍성한 이벤트를 선보일 겨울 시즌을 즐길 수 있다.

레고랜드 호텔 역시 다가오는 연말 시즌을 맞아 같은 기간 특별한 할인 혜택을 제공한다. 킹덤, 프렌즈, 닌자고 등 인기 만점의 레고 테마로 꾸며진 객실과 함께 성인 2명, 어린이 3명이 함께 즐길 수 있는 조식이 포함된 ‘어썸 조식 패키지’를 최대 30% 할인된 20만200원부터 예약할 수 있다.

11월 10일부터 올해 연말까지 원하는 날짜를 선택해 예약 가능하다. 크리스마스 키즈 뮤지컬 공연, 크리에이티브 워크샵 클래스 등으로 온 가족이 함께 환상적인 시간을 보낼 수 있다.

조수연 레고랜드 코리아 리조트 홍보담당은 “설렘 가득한 크리스마스와 연말 분위기를 만끽할 수 있도록 이번 ‘윈터 플래시 세일’을 기획했다”며 “선물 같은 파격적인 가격과 혜택을 통해 레고랜드를 찾는 가족 모두가 행복한 추억을 만들기를 바란다”고 말했다.

이번 플래시 세일에 대한 자세한 내용은 레고랜드 코리아 리조트 공식 웹사이트 및 소셜 미디어 채널에서 확인할 수 있다.

