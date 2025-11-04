[포토] 겨울 시즌 한정 맥주 '삿포로 겨울이야기' 출시

3일 서울 성동구 삿포로 프리미엄 비어스탠드에서 모델들이 시즌 한정 맥주 '삿포로 겨울 이야기'를 선보이고 있다. 삿포로맥주의 겨울 이야기는 그해 선정한 가장 좋은 맥아와 홉을 사용해 매년 다른 레시피로 만드는 겨울 제철 맥주로, 올해는 체코 사츠산 최고급 파인 아로마 홉을 대폭 증량해 향을 강화하고 밀맥아 특유의 부드러운 목넘김을 살렸다.
입력 : 2025-11-04 09:18:36 수정 : 2025-11-04 09:18:36
최상수 기자 kilroy@segye.com
