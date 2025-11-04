광주 남구 병원 화재… 환자 10여명 대피

4일 오전 1시 29분쯤 광주 남구 한 병원 화장실에서 연기가 난다는 신고가 접수됐다.
병원 관계자가 119 신고 직후 화재를 진화해 별다른 인명·재산 피해는 발생하지는 않았다.
다만 입원환자 등 10여명이 대피하는 소동이 빚어졌다. 소방당국은 화장실 환풍기에서 연기가 난 것으로 파악하고 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
입력 : 2025-11-04 09:10:09 수정 : 2025-11-04 09:10:08
광주=한현묵 기자 hanshim@segye.com
