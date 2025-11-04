APEC 효과 맞물렸나…한은 “경제심리 4년 3개월 만 최고”

경제 뉴스를 토대로 가늠한 우리 국민의 경제 심리가 4년 3개월 만에 최고 수준으로 개선된 것으로 나타났다.

서울 명동거리에서 시민들이 쇼핑을 하고 거리를 지나고 있다. 뉴시스

4일 한국은행 경제통계시스템에 따르면, 지난달 31일 기준 뉴스심리지수는 124.62로 집계됐다. 지난 2021년 7월 29일 125.25 이후 가장 높은 수치다.

지수는 12·3 비상계엄 직후인 지난해 12월 10일 77.08로 바닥을 찍은 뒤 반등을 시작해 올해 8월 25일 99.66을 마지막으로 100선을 넘어섰고, 최근까지 횡보 흐름을 이어갔다.

이후 지수는 급반등해 지난달 29일 120선 위로 상승했다. 지수가 120선을 넘어선 것은 지난 2021년 8월 2일(120.69) 이후 처음이다.

한은의 뉴스심리지수는 경제 분야 언론 기사에 나타난 경제 심리를 지수화한 것으로, 100보다 높으면 경제 심리가 과거 장기 평균보다 낙관적이라는 뜻이다.

최근 뉴스심리지수가 급상승한 것은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 한미 관세협상 타결 등의 소식이 반영된 결과로 분석된다.

한미정상회담을 하루 앞둔 지난달 28일 118.36이었던 지수는 △29일 121.2 △30일 124.05 △31일 124.62로 뛰었다. 한미 관세 협상 타결 소식이 반영된 결과로 풀이된다.

이창용 한은 총재는 지난달 29일 국회 국정감사에서 한미 협상 결과와 관련해 “굉장히 잘 된 협상”이라며 “다행이라고 생각한다”고 평가했다.

코스피가 반도체 업종을 중심으로 연일 급등해 신고가를 경신한 시점과도 겹쳤다.

향후 전반적인 경제 심리 개선 기대도 높아졌다. 뉴스심리지수는 통상 소비자심리지수(CCSI)보다 1개월 정도, 제조업 업황 BSI보다 2개월 정도 각각 선행하는 것으로 알려졌다.

