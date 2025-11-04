세계일보

전국에 가끔 구름 많다가 맑아져…낮 최고 14~20도 [오늘날씨]

입력 : 2025-11-04 06:22:08 수정 : 2025-11-04 06:22:07
김동환 기자 kimcharr@segye.com

미세먼지 농도 전 권역 ‘좋음’~‘보통’ 수준
지난 2일 경기도 안산시 상록구 안산호수공원에 단풍이 물들어 있다. 연합뉴스

 

4일인 화요일은 전국에 가끔 구름 많다가 오후에 맑아지겠고, 제주도는 대체로 흐리겠다.

 

이날 기상청에 따르면 경기 동부와 강원 내륙·산지를 중심으로 기온이 영하로 내려가는 곳이 있겠고 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차는 15도 안팎으로 크겠다.

 

제주도는 새벽부터 늦은 오후 사이에 가끔 비가 내리겠고 전남 남해안에는 새벽에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지겠다. 예상 강수량은 5㎜ 미만이다.

 

주요 지역 최저기온은 서울 5도, 인천 6도, 수원 4도, 춘천 2도, 강릉 7도, 청주 6도, 대전 4도, 전주 6도, 광주 8도, 대구 5도, 부산 11도, 제주 14도다.

 

낮 최고기온은 서울 16도, 인천 14도, 수원 16도, 춘천 16도, 강릉 18도, 청주 17도, 대전 17도, 전주 18도, 광주 19도, 대구 18도, 부산 20도, 제주 20도로 예상된다.

 

중부 내륙과 강원 산지, 남부지방 높은 산지를 중심으로 서리가 내리고 얼음이 어는 곳이 있겠으니 수확철 농작물 관리에 유의해야 한다.

 

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준으로 전망된다.


김동환 기자 kimcharr@segye.com 기자페이지 바로가기

