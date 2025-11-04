투병 안성기 근황 전한 박중훈 "힘 없는 웃음에 울컥"

배우 박중훈이 절친한 관계인 배우 안성기를 향해 "연기 동반자이자 아버지 같은 분"이라고 했다.

박중훈은 3일 방송한 채널A 예능프로그램 '절친 토큐멘터리-4인용 식탁'에 나와 안성기에 대해 얘기했다.

박중훈은 영화 '투캅스' 얘기를 하다가 안성기를 떠올렸다.

그는 "유학 다녀와서 처음 찍은 영화가 '투캅스'(1993)였다. 안성기 선배님하고 저한테 감사하게 '국민배우'라고 해줬다. 그 소리를 듣기 시작한 게 '투캅스'부터였다. '투캅스'는 국민 축제 같은 영화였다"고 말했다.

박경림은 "영화 인생에 뗄래야 뗄 수 없는 분이 있지 않냐. 안성기 선배님과 4편을 함께했다"고 했다.

박중훈은 "저한테는 진짜 둘도 없는 분"이라며 "동반자이기도 하고 아버지 같기도 한 분이다. 저한테 여러가지 의미"라고 말했다.

그는 또 "제가 풍선이라면 안성기 선배님은 날아가는 풍선 끈에 돌을 매달아주신 것 같다. 만약 그 돌이 없었으면 날아가다 터졌을 거다"고 했다.

박중훈은 "지금 몸이 좀 많이 안 좋으신대 얼마 전에 선배님을 만나서 '선배님이 계셔서 제 인생이 참 좋았습니다'라고 하니까 힘없이 가녀리게 빙긋 웃으시는데 마음이 많이 (안 좋았다.) 눈물이 터질 것 같아서 꾹 참느라 혼났다"고 했다.

안성기는 2019년 혈액암 진단을 받고 투병 중이다. 이듬해 완치 판정을 받았으나 추적 관찰 중 재발해 계속 투병 중인 거로 알려졌다.

