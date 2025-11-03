김영록 지사·최태원 회장, AI데이터센터 구축 협력방안 논의

김영록 전남도지사가 3일 서울 코엑스에서 열린 ‘SK AI(인공지능) SUMMIT(서밋) 2025’에서 최태원 SK그룹 회장을 만나 SK-오픈AI 합동 글로벌 AI 데이터센터 구축 협력 방안을 논의했다.

김영록 전남도지사가 3일 서울 코엑스 오픈미팅룸에서 SK그룹 최태원회장과 면담을 갖고 ‘오픈AI AI데이터센터’ 등과 관련해 SK 그룹 투자협의를 하고 있다. 전남도 제공

이날 만남은 지난달 1일 발표된 SK-오픈AI 전남 AI데이터센터 구축 업무협약(MOU)의 후속 조치라고 전남도는 설명했다.

김 지사는 “세계적으로 AI 산업을 선도하는 SK그룹이 전남 AI데이터센터를 검토 중인 것에 대해 깊이 감사드린다”고 말했다. 이어 “전남도는 AI 데이터센터 구축이 성공적으로 추진될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”며 “이번 협력을 계기로 전남이 대한민국 AI산업의 핵심 거점이자 글로벌 기술혁신의 중심지로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

전남도는 데이터센터 조기 착공을 위해 유관기관 TF(태스크포스)를 구성, 관련 행정절차를 신속히 진행할 방침이다. 서울에 지원센터도 신설해 밀착 지원한다는 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지