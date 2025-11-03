LG생활건강 피지오겔, 2025 홀리데이 에디션 출시

LG생활건강의 더마톨로지컬 뷰티 브랜드 피지오겔(PHYSIOGEL)이 연말을 맞아 홀리데이 한정판 기획 세트 5종을 선보였다고 3일 밝혔다.

이번 홀리데이 캠페인은 ‘피부가 편히 쉬어갈 수 있는 순간’을 선물하고자 하는 피지오겔의 철학에서 출발했다. ‘Skin Holiday in Stiefel Village(피부가 잠시 쉬는 곳, 스티펠 마을로의 피부 홀리데이)’를 테마로 한다.

홀리데이 에디션의 패키지 디자인은 스노우볼 안에 자리한 피지오겔 제품을 중심으로, 주변을 감싸는 따뜻한 빛과 작은 마을의 풍경을 감성적으로 담아냈다.

오너먼트(장식)처럼 빛나는 비주얼은 한 해의 감사함을 전하는 피지오겔만의 따뜻한 홀리데이 분위기를 완성한다.

한정 수량으로 선보이는 이번 홀리데이 에디션은 점점 차가워지는 겨울 날씨 속, 피부가 필요로 하는 보습과 진정 케어를 경험할 수 있는 피지오겔의 대표 제품을 포함한 5종 기획으로 구성됐다.

1000만개 이상 판매된 'DMT 페이셜 크림'은 100ml 본품을 포함해 총 200ml 이상의 용량으로 구성돼, 건조한 계절에도 촘촘한 장벽 보습 케어를 돕는다.

차세대 장벽 크림으로 주목받는 'DMT 리제너러티브 크림'은 속건조를 케어하며, 한겨울에도 건강한 피부 장벽을 유지할 수 있도록 도와준다.

'레드 수딩 AI 리페어 에센스&크림'은 피부 기초 체력을 키워주는 '2-STEP(2단계) 루틴'으로 구성됐다.

'사이언수티컬즈 데일리뮨 앰플 세럼&마스크'는 겨울철에도 푸석함 없이 맑고 생기 있는 피부를 위한 항산화 케어를 선사한다고 회사 측은 설명했다. 가벼운 선물 아이템으로 활용할 수 있는 'DMT 핸드크림' 기획도 선보인다.

