농협중앙회, 디지털 종합경진대회 시상식 개최

농협중앙회는 3일 서울 중구 본관에서 '2025년 제2회 디지털 종합경진대회 시상식'을 개최했다. 농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동)는 3일 서울 중구 본관에서‘2025년 제2회 디지털 종합경진대회 시상식’을 개최했다고 밝혔다.

이번 경진대회는 임직원의 디지털 역량 강화와 현장 중심의 활용 문화를 확산하기 위한 사내 행사로, AI·데이터·업무프로세스(DT) 분야의 다양한 아이디어와 우수사례를 발굴하는 데 중점을 두고 진행됐다.

올해 대회에서는 ▲ AI 기반 농정 동향 분석 및 경영 인사이트 브리핑 시스템 ▲ 생성형 AI를 활용한 24시간 농자재 전문가 상담 시스템 ▲ 지역 특성 데이터 기반 하나로마트 맞춤형 운영 전략 등 30개 우수 과제가 선정됐다.

지준섭 농협중앙회 부회장은 시상식에서 “농협은 임직원의 디지털 역량을 지속적으로 강화하고 활용문화를 확산해, 디지털 기술을 통한 농업인 실익 증진과 농협 미래 경쟁력 확보에 앞장서겠다”고 밝혔다.

농협중앙회는 이번 경진대회를 통해 발굴된 우수사례를 전사적으로 확산하고 실제 업무 현장에 적용함으로써‘디지털 기반의 새로운 대한민국 농협’구현에 박차를 가할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지