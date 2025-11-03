김병수 김포시장, 김동연 경기지사 만나 골드라인 증차 지원 요청

“시민들의 교통과 안전은 어떤 이유에도 불구하고 반드시 갖춰져야 하는 것입니다.”

김병수 김포시장이 3일 김동연 경기도지사와 가진 차담회에서 힘줘 말한 대목이다. 김 시장은 도시철도 골드라인 전동차 증차 협조를 대표적으로 도 차원의 지원을 요청하고 나섰다.

김포시에 따르면 이날 만남은 경기도 민생경제투어버스의 방문을 계기로 이뤄졌다. 골드라인 전동차 증차 사업은 시가 국비를 내려받기 위해 전면에 뛴 결과 이례적으로 정부로부터 153억원을 확보, 국회에서 한시적 지원이 결정됐다.

이후 시는 지방비 분담 차원에서 지속적으로 도에 도움을 요청한 바 있다. 그동안 도는 명확한 근거가 없다는 입장을 되풀이했고, 여러 변화가 있었음에도 지원은 여전히 전무한 상태다.

이 자리에서 막혔던 철책은 걷고, 바닷길을 열면서 한강과 서해의 관리 필요성이 대두된데 따른 행정선 도입도 피력했다. 대명항 국가어항 선정에 따른 수역관리, 무인도서(부래도) 관광자원화, 한강 독도섬 개발 등 수상업무 수행이 빈번해져 행정선 건조가 절실하다. 하지만 시 단독 재원 확보에는 한계가 있다.

이외 ‘신곡 자연재해위험개선지구’ 업무에 도의 적극적인 도움을 제안했다. 올해 여름 집중호우로 심각한 침수피해를 본 신곡리에 국도비가 투입될 수 있도록 한 취지다.

여기에 전국 최대 규모의 신석기 유적지인 신안리 일대에 대해 도 지정 문화유산 지정 필요성을 알렸다. 김 시장은 “여러 현안에 경기도의 지원이 요구되는 만큼 거듭해 지원을 요청하고 나설 것”이라고 말했다.

