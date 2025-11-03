유튜버 기행 칼 빼든 부천시… 성행위 연상 라이브 2명 검찰에 송치

막장 유튜버의 기행이 꾸준히 일어나고 있는 경기 부천시에서 성행위를 연상케 한 동작으로 라이브 방송을 한 남녀 2명이 검찰에 넘겨졌다.

부천 원미경찰서는 공연음란 혐의로 유튜버인 30대 남성 A씨와 30대 여성 B씨 등 2명을 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 3일 밝혔다. 이들은 지난 6월 19일 오후 경인국철(서울지하철 1호선) 부천역 일대 피노키오 광장에서 유튜브 방송 중 성행위를 연상케 하는 동작을 취한 혐의를 받고 있다.

뉴시스

경찰은 당시 이들의 행위를 목격한 상인 등으로부터 해당 장면이 담긴 영상과 함께 고발장을 접수하면서 수사를 시작했다. 이들은 경찰 조사에서 “(유튜브) 조회 수를 올리려고 그랬다”고 진술한 것으로 알려졌다.

한편 부천시는 이곳 역사 인근 길거리에서 유튜버들의 기행 방송 때문에 골머리를 앓고 있다. 지난 9월 20일에는 원미구 상가 건물 계단에서 30대 여성 유튜버가 인터넷 생방송 중인 30대 남성을 흉기로 찔러 구속되는 사건이 발생하기도 했다.

이들은 기괴한 춤을 추거나 행인들에게 욕설하고, 출동한 경찰과 실랑이하는 모습까지 라이브로 내보내며 수익을 내고 있다. 주변 상인들은 이들이 다른 손님들과 자주 시비가 붙는 바람에 손님들 급감으로 이어졌다며 대책 마련을 호소한다.

