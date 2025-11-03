에가, '원더러스트 108' 공식 파트너 참여

에가 제공

뷰티 브랜드 에가(EGA)가 1~2일 서울 송파구 올림픽공원에서 열린 글로벌 웰니스 페스티벌 ‘원더러스트 108 서울’에 공식 파트너로 참여했다고 3일 밝혔다.

‘원더러스트 108’은 러닝, 요가, 명상으로 구성된 ‘마인드풀 트라이애슬런’ 프로그램을 중심으로 몸과 마음의 균형을 추구하는 글로벌 웰니스 페스티벌로, 전 세계 100여 개 도시에서 개최된다.

에가는 이번 페스티벌에서 야외 활동 후 자외선에 노출된 피부를 진정·회복시키는 ‘애프터 선, 애프터 런 리버스 루틴’을 선보였다.

행사 현장에는 브랜드 체험 부스가 마련됐다. 참가자들은 ‘NMN 화이트 리페어 페이스 & 넥 마스크팩’, ‘NMN 스킨 부스터’, ‘EGA 에센셜/어드밴스드 핸드크림 시리즈’ 등 에가의 대표 제품을 직접 체험하며 운동 후 피부 컨디션 회복 솔루션을 경험했다.

에가는 미니게임, 포토존 등 다양한 참여형 프로그램을 운영해 방문객들의 호응을 얻었다.

현소민 디파이넘버 대표는 “러닝이나 요가로 몸의 에너지를 채운 순간, 피부도 함께 회복되어야 진정한 웰니스가 완성된다”며 “NMN 성분을 중심으로 한 에가의 리버스 루틴을 통해 운동 후에도 건강하고 생기 있는 피부를 유지하길 바란다”고 말했다.

