제주도는 세계평화의 섬 20주년을 기념해 ‘평화의 섬 제주, 문화예술로 잇는 기억과 연대’ 주제로 7일부터 9일까지 제주문예회관에서 문화예술 교류 행사를 개최한다고 3일 밝혔다.

7일 제주문예회관 대극장에서는 창작 뮤지컬 ‘동백꽃 피는 날’이 공연된다. 작은 마을 북촌을 배경으로 도시 개발 속에서 제주4·3과 맞닿은 주인공 ‘분임 할머니’의 이야기를 그린 작품이다.

8일 제주문예회관 소극장에서는 ‘아픔을 예술로, 기억으로 평화를 잇다’ 주제로 광주 민예총 이사장 정찬일 등 도내외 전문가를 초청해 예술의 사회적 책임과 역할을 논의한다. 같은 날 제주칠머리영등굿보존회가 ‘기억과 치유, 공동체의 연대’를 구현하는 차사영맞이 해원굿을 선보인다.

9일 문예회관 대극장에서는 마당극 ‘언젠가 봄날에’가 공연된다. 5·18 민주화운동 당시 행방불명자와 그 가족들의 이야기를 통해 항쟁의 아픔과 슬픔을 나누고 극복하는 과정을 창작탈굿, 소리, 춤 등으로 형상화한 작품이다.

창작 뮤지컬 ‘동백꽃 피는 날’과 마당극 ‘언젠가 봄날에’는 6세 이상 무료 관람이 가능하다.

류일순 제주도 문화체육교육국장은“세계 평화의 섬 20주년을 맞아 문화예술을 통해 기억과 치유, 연대의 가치를 나누고 평화의 메시지를 확산하고자 이번 행사를 마련했다”며 “제주4·3과 5·18 등 아픈 역사를 예술로 승화시켜 공감하고, 이를 통해 미래 평화의 토대를 함께 만들어가길 바란다”고 말했다.

