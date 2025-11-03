경사노위 위원장에 김지형 前 대법관

이재명 대통령이 3일 신임 경제사회노동위원회(경사노위) 위원장으로 김지형 전 대법관을 임명했다. 지식재산처 처장으로는 김용선 한국지식재산보호원장이 임명됐다.

김지형(왼쪽), 김용선

강유정 대통령실 대변인은 이날 인사 관련 브리핑에서 이같이 밝혔다. 김 신임 위원장은 법원 내 손꼽히는 노동법 권위자로, 사회적 약자를 보호하는 데 힘써온 점이 임명 배경으로 작용했다. 강 대변인은 “(김 위원장은) 다양한 사회적 현안에서 진실을 규명하고 사회 갈등을 조정하는 역할을 수행해 온 분”이라며 “일과 일터의 다양한 문제를 해결하기 위한 노사정 대화 기구인 경사노위의 위원장으로서 공정한 사회적 대화를 이끌어 나갈 적임자”라고 설명했다.



김 위원장은 ‘고(故) 김용균 사망사고 진상규명과 재발방지를 위한 석탄화력발전소 특별노동안전조사 위원장’과 ‘삼성전자 반도체 등 사업장에서의 백혈병 등 질환 발병 관련 지원보상 위원장’ 등을 지냈다.



김 신임 처장은 특허청 차장과 산업재산정책국장 등 주요 직위를 거친 지식재산 관련 정책 전문가다. 강 대변인은 “(김 처장은) 세계지식재산권기구 조정위원회 부의장을 역임하는 등 국제 경험도 풍부해 지식재산권 분쟁에 신속하게 대응할 수 있는 적임자라는 평가를 받고 있다”고 전했다. 그는 이어 “연구개발(R&D)과 사업화, 재투자 등 지식재산의 선순환 생태계를 구축해 K콘텐츠와 인공지능(AI), 반도체, 바이오 분야에서 대한민국의 지식재산 기반을 확고히 할 것”이라고 덧붙였다.



고용노동부 산업안전보건본부장에는 류현철 현 일환경건강센터 이사장이 낙점됐다. 산업안전보건본부장이 차관급으로 승격된 뒤 첫 인선이다.

