서울 사대문 안 마지막 대규모 개발지… 22년째 ‘지지부진’

서울 사대문 안의 마지막 대규모 개발지인 세운4구역은 재개발이 22년째 지지부진한 상태다. 유네스코 세계유산인 종묘를 마주하고 있는 지리적 입지 때문이다.



세운4구역 재개발은 오세훈 시장의 숙원 사업으로도 통한다. 오 시장은 지난해 10월 “세운상가를 걷어내고 북악산부터 한강까지 이어지는 선형 녹지 축을 만들겠다”고 강조한 바 있다.

2022년 8월 1일 오후 서울 종로구 세운재정비촉진지구 4구역 일대 모습. 뉴시스

3일 서울시에 따르면 세운4구역은 종로구 예지동 85번지 일원 3만2222.4㎡, 약 1만평에 달한다. 이명박 전 대통령이 서울시장이던 2004년 2월 도시환경정비구역으로 지정 고시되며 재개발이 추진되기 시작했다.



오 시장이 2006년 취임하면서 세운4구역 재개발 사업의 윤곽이 구체화됐다. ‘강북 도심 부활’을 공약으로 내걸었던 오 시장은 취임 직후 “세운4구역을 포함한 세운상가 일대 약 39만㎡를 첫 재정비촉진지구로 지정해 도심 상권 부활과 도시 경제 활성화를 도모할 것”이라고 밝혔다.



재정비촉진지구는 도시의 낙후된 지역에 대한 주거 환경 개선, 기반 시설 확충, 도시 기능 회복을 광역적으로 계획하고 체계적·효율적으로 추진하고자 지정하는 지구인데, 그 근거 법인 ‘도시재정비 촉진을 위한 특별법(도시재정비법)’이 같은 해 7월 처음 시행됐다.



서울시는 2006년 10월 세운4구역을 ‘세운재정비촉진지구’로 지정 고시했다. 이어 2009년 3월엔 세운상가 일대 43만8585㎡에 광장, 녹지 축, 주상복합단지 등을 조성하는 ‘세운재정비촉진계획’을 결정 고시했다. 당시 건축물 높이는 최고 122.3m였다.



세운4구역 재개발은 이처럼 오 시장 1기 시절 속도가 붙었다가 국가유산청 전신인 문화재청의 심의가 장기화하면서 9년 가까이 ‘올스톱’됐다. 시에 따르면 옛 문화재청 심의는 2009년 8월부터 2018년 4월까지 13차례 진행됐다. 이 과정에서 종로변과 청계천변 건축물 높이가 구분되고 그 높이도 축소됐다. 시는 문화재청 심의가 끝난 직후인 2018년 6월 사업시행계획 인가 고시 등 후속 절차를 진행해 왔다.

