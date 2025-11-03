벌써부터 콜록콜록… 10월 독감환자 2024년의 3.5배

2025년 겨울철 최대유행 가능성
당국 “고위험군 예방 접종을”
최근 전국 인플루엔자(독감) 환자가 1년 전 같은 기간의 3배 이상으로 늘어나는 등 확산세가 심상치 않다. 보건당국은 최근 10년 사이 가장 심한 수준으로 독감이 유행할 수 있다고 경고하면서 노인 등을 대상으로 한 예방 접종 참여를 독려했다.
3일 질병관리청에 따르면 의원급 의료기관 표본감시 결과, 올해 43주차(10월 19∼25일) 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1000당 13.6명으로 전주(7.9명)보다 많이 늘어났다. 지난해 같은 기간(3.9명)과 비교하면 3.5배 증가한 수준이다. 인플루엔자 의사환자는 38도 이상의 발열과 함께 기침·등 증상을 보이는 환자를 의미한다.
연령별 인플루엔자 의사환자는 7∼12세 31.6명, 1∼6세 25.8명, 0세 16.4명, 13∼18세 15.8명, 19∼49세 11.8명 순으로 높았다. 소아·청소년에서 상대적으로 인플루엔자 환자가 많이 발생하고 있다. 의원급 환자의 호흡기 검체에서 인플루엔자 바이러스 검출률은 43주차 11.6%로 지난주(7.3%)보다 4.3%포인트 늘어났다.
질병청은 최근 국내외 추세를 분석했을 때 이번 동절기(2025∼2026절기) 인플루엔자 유행은 지난 10년간 독감이 가장 유행했던 2024∼2025절기와 유사하거나 더 길어질 것으로 예상했다. 이에 질병청은 65세 이상 어르신, 임신부, 생후 6개월∼13세 어린이를 대상으로 시행 중인 국가예방접종에 참여할 것을 독려했다.
